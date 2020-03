Paranaense: Rodada decisiva será com portões fechados por causa do coronavírus

Curitiba – O Paranaense de Futebol 2020 terá um fim de semana atípico e decisivo, com as 12 equipes em campo simultaneamente para os seis últimos jogos da fase classificatória. O detalhe é que todas as partidas, marcadas para as 16h deste domingo (15), serão com portões fechados ao público, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A decisão, comunicada pela Federação Paranaense no fim da tarde dessa sexta-feira (13), atende a uma a orientação da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que por sua vez havia sido aconselhada pelo Ministério da Saúde a determinar que todos os estaduais do País ocorressem com portões fechados. Os campeonatos Paulista, Carioca e Gaúcho já haviam confirmado a mesma decisão.

No Paraná, a decisão ocorreu um dia após a Federação ter ido a público confirmar que a rodada ocorreria normalmente. No Brasil e no mundo, diversos eventos esportivos já foram adiados ou cancelados, como a próxima rodada da Libertadores, da Liga dos Campeões e dos campeonatos europeus, além da Fórmula 1, que iniciaria neste fim de semana.