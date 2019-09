Paranaense de Velocidade inicia 2ª fase em Londrina

O Campeonato Paranaense de Velocidade inicia sua segunda fase neste fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no norte do Paraná. A programação da quarta etapa começa hoje e vai até domingo. A competição também será válida pela terceira e penúltima etapa do Campeonato Metropolitano de Londrina.

Os treinos desta sexta-feira começam às 8h30 e vão até as 18h30. Estarão na pista carros das categorias Turismo, Speed Fuça e da Sprint Race, que também fará parte da programação em Londrina. As categorias Marcas A e Marcas B não estarão nesta etapa em função da coincidência com a etapa de Interlagos do Turismo Nacional.

No sábado, serão realizados novos treinos livres das 8h às 10h55. Das 11h às 11h10 será disputado o treino classificatório do Grupo 1 da Sprint Race; das 11h15 às 11h25 tem treino classificatório do Grupo 2 da Sprint Race; das 11h40 às 11h55, treino classificatório da Speed Fusca; das 12h às 12h15, treino classificatório das categorias Turismo.

As provas serão no período da tarde. Às 14h será dada a largada da prova da Sprint Race, com duração de 23 minutos, mais uma volta. Às 15h15, largada da primeira prova do Turismo Paranaense, com duração de 30 minutos, mais duas voltas; às 16h15, largada da primeira prova da Speed Fusca (duração de 30 minutos, mais duas voltas); e às 17h30, largada da segunda prova da Sprint Race.

No domingo estão previstos warm ups a partir das 8h30. Às 9h55 haverá a largada da segunda prova do Turismo Paranaense; e às 11h, largada da segunda prova da Speed Fusca.