Paranaense de Kart começa hoje

O Campeonato Paranaense de Kart terá início hoje, em Campo Mourão, na região noroeste do Paraná. A promoção e a organização serão da Associação dos Kartistas de Campo Mourão (Akartcam), com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Serão disputadas as categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, Novatos, Graduados, Sênior A, Sênior B, Super Sênior, F-4 Graduados, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior e Light. As categorias Mirim, Cadete e as F-4 competirão com motor sorteado, fornecido pela RBC Preparações.

A quinta-feira será de treinos livres, e amanhã estão previstos os treinos classificatórios a partir das 8h40 para as categorias da manhã (Graduados, Júnior, Sênior A, Sênior B, Cadete, F-4 Graduados e F-4 Sênior) e as primeiras provas classificatórias a partir das 9h50. Às 11h20 começa a sequência da segunda prova classificatória das categorias da manhã.

No período da tarde, os treinos classificatórios das categorias Light, Mirim, F-4 Super Sênior, Júnior Menor, Novatos e Super Sênior serão a partir das 13h50 e as primeiras provas classificatórias a partir das 14h40. As segundas provas classificatórias têm início previsto para as 16h10.

No sábado serão disputadas as provas finais, que irão apontar os campeões. As categorias da manhã começam às 10h10, nesta ordem: Graduados, Júnior, Sênior A, Sênior B, Cadete, F-4 Graduados e F-4 Super Sênior. As finais da tarde serão a partir das 13h30. Vão à pista, nesta ordem, as categorias Light, Mirim, F-4 Super Sênior, Júnior Menor, Novatos e Super Sênior.