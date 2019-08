Depois do vice-campeonato na etapa de abertura do 6º Campeonato Paranaense de Futsal de Surdos, realizada em março em São José dos Pinhais, a equipe da Surdovel (Associação de Surdos de Cascavel) conquistou o 3º lugar na 2ª etapa, realizada no fim de semana em Guarapuava.

Com esses resultados, a equipe formada pelos atletas Ronei, Lucas, Devair, Lucio, Renan, Maicon, Eliton e Ederson, e orientada pelo técnico Rafael, chegará com moral elevado para a próxima etapa, marcada para os dias 7 e 8 de dezembro, em Francisco Beltrão, e que definirá duas equipes representantes do Estado na Copa Brasil de Futsal dos Surdos em 2020.

No total, oito equipes disputam o Paranaense. Em Guarapuava, os cascavelenses venceram os times de São José dos Pinhais (2 a 1), Guarapuava (6 a 0) e Paranaguá (8 a 0) na primeira fase, mas perderam nos pênaltis (2 a 1) a semifinal para o time de Curitiba, depois de empate (2 a 2) no tempo normal de jogo. Na disputa pelo bronze, a Surdovel venceu a equipe de Pato Branco por 4 a 3. Curitiba venceu a etapa, com São José dos Pinhais em segundo.