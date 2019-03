Paranaense de Futebol: Cascavel CR tenta frear o Coritiba no Olímpico

Cascavel – Vindo de derrota num jogo de seis pontos contra o Cianorte, fora de casa, o Cascavel Clube Recreativo recebe o Coritiba nesta quarta-feira com a ingrata missão de tentar frear o líder da classificação geral do Paranaense de Futebol 2019. O jogo está marcado para as 20h, no Estádio Olímpico Regional, válido pela 3ª rodada da Taça Dirceu Krüger.

Com 3 pontos nesta 2ª Taça, o time cascavelense ainda briga para chegar à semifinal pelo Grupo B. Já na classificação geral a Serpente Tricolor soma 9 pontos, apenas um distante da zona de rebaixamento e somente a dois da vaga na Série D do Brasileiro 2020.

Nesta noite, o Cascavel CR enfrenta um adversário embalado, vindo de duas vitórias e perto de garantir uma das vagas do grupo na semifinal. O Coxa venceu o Cianorte por 4 a 0 na 1ª rodada e o FC Cascavel por 2 a 0 no último domingo.

Assim, os comandados de Allan Aal, que vêm de derrota para o Cianorte, por 1 a 0, tentam vingar o conterrâneo cascavelense no Estádio Olímpico, onde o time alviverde levou a melhor contra o FC na semifinal da 1ª Taça.

Para o compromisso de hoje, o zagueiro Correia volta de suspensão, enquanto o meia-atacante Batatinha cumpre suspensão e Elenilson ainda é dúvida depois de ter sido desfalque no fim de semana pela lesão sofrida na vitória por 1 a 0 sobre o Rio Branco, na última partida do Cascavel CR no Olímpico, pela 1ª rodada desta 2ª Taça.

No Coxa, o técnico Umberto Louzer não poderá contar mais uma vez com o lateral-direito Felipe Mattioni e com o atacante Rodrigão, além do meia Thiago Lopes, todos vetados pelo departamento médico.