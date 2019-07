Paranaense de duas rodas

Depois de cinco anos de pausa, o Campeonato Paranaense de Motovelocidade voltou. A abertura da temporada 2019 será neste fim de semana, nos dias 20 e 21 de julho, no Autódromo Zilmar Beux.

Mais de 100 pilotos devem compor o grid, representando diferentes regiões do Paraná e de estados vizinhos. Eles estarão divididos nas categorias 250cc, 300cc Light, 250cc a 500cc Livre, 600cc Light, 600cc Pro, 1000 Light e 1000 Pro, que reúne os competidores mais rápidos do certame.

E tem atleta ansioso para voltar a acelerar pelo Estadual. Rene Ferreira é um deles. O empresário de 59 anos compete desde 2012 e tem em seu currículo passagens pelo Superbike Brasil, além de dois títulos paranaenses na Máster. Desta vez, ele irá correr pela classe Máster Light.

“Adoro correr em Cascavel. É uma pista ótima, com traçado em boas condições. As expectativas para a temporada são excelentes”, ressalta o piloto da Proracing Team, que compete com preparação da ManinhoRacing.

O autódromo cascavelense é um dos mais tradicionais redutos da velocidade no Brasil e já recebeu etapas da Stock Car, da Fórmula Truck e do Moto 1000GP. Sua estrutura oferece completo suporte aos pilotos e às equipes, incluindo boxes em padrão internacional e pátio fechado.

A programação começa com treinos no sábado, às 9h, e segue no domingo, com warm up às 8h30 e as corridas às 9h15. A grade está sujeita a alterações.

O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Provopar.

As inscrições seguem abertas. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (45) 99952-2360.