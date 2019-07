Paraná vai instalar novos radares meteorológicos

O Governo do Estado está trabalhando para viabilizar a aquisição de novos radares Banda X para monitoramento meteorológico e previsão de desastres naturais. O projeto prevê a ampliação da cobertura com novos equipamentos na Região Metropolitana de Curitiba, Litoral, Londrina e Maringá.

A Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes está desenvolvendo o projeto em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) para a implantação de novas unidades do Banda X.

O projeto foi discutido nesta terça-feira (16) em reunião com a participação do cônsul-geral do Japão em Curitiba, Hajime Kimura, e de representantes da Japan Radio Company (JRC), do Simepar e Secretaria do Planejamento.

Um radar foi cedido em 2008 pela JRC, e de acordo com o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Ricardo Silva, o equipamento apresentou resultados fundamentais na prevenção de desastres. “A instalação de novos radares ampliará a cobertura e a precisão no levantamento de ocorrências”, disse.

De acordo com o representante da Secretaria do Planejamento, Maurício Scandelari, a equipe técnica está avaliando o melhor formato para aquisição dos equipamentos. “Estaremos trabalhando de forma transparente e ágil para viabilizarmos a compra dos radares. Sabemos da necessidade e que atende uma causa nobre, que é o de prevenir desastres naturais”, afirmou.

Após a formatação do modelo para a aquisição dos novos radares, o projeto vai para chancela do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do secretário do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge.

BANDA X – O radar faz o monitoramento meteorológico a cada minuto de uma área específica, incluindo o processamento das informações que indiquem a possibilidade de ocorrências de deslizamentos e inundações.