Paraná tem mais cinco mortos e 38 casos da covid-19

O boletim divulgado nesta sexta-feira (24) pela Secretaria de Estado da Saúde confirma 38 novos casos e mais cinco óbitos pela covid-19. O Paraná soma 1.119 casos confirmados e 65 mortes pelo novo coronavírus. Há 620 pacientes recuperados. São pessoas que tiveram o diagnóstico laboratorialmente, se curaram e estão liberadas de isolamento com segurança.

Os 38 novos casos foram registrados em: Guaratuba (1), Campo Largo (1), Colombo (1), Curitiba (8), Fazendo Rio Grande (2), São José dos Pinhais (1), Barracão (1), Foz do Iguaçu (2), Cascavel (3), Araruna (2), Campo Mourão (1), Alto Paraná (1), Amaporã (1), Paranavaí (1), Planaltina do Paraná (2), Apucarana (1), Mandaguaçu (1), Maringá (3), Cambé (1), Guaraci (1), Londrina (2) e Guaíra (1).

As pessoas que morreram em consequência da doença são cinco homens: um residente em Araruna (81 anos), dois moradores de Londrina (83 e 92 anos), um morador de Terra Boa (61 anos) e um de São João do Caiuá (40 anos). Todos estavam internados.

Hoje, há casos confirmados do novo coronavírus em 115 municípios paranaenses. O número de pacientes que residem fora do Paraná e foram diagnosticados no Estado se mantém – são 14 casos confirmados e dois óbitos, conforme detalhamento no Informe Epidemiológico.

Clique aqui e confira o boletim epidemiológico de 24/04/2020