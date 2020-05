Paraná tem mais 136 confirmações e sete mortes pela covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou na tarde desta quarta-feira (20), o informe epidemiológico da covid-19 com o total de 2.616 pessoas infectadas que residente no Paraná, são 136 a mais do que ontem. A doença causada pelo novo coronavírus já vitimou 137 moradores do estado, sendo que sete ocorrências estão registradas no informe de hoje.

Embora os números de casos sejam disponibilizados diariamente pela Sesa, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) da Secretaria reúne as informações enviadas pelos laboratórios, municípios e regionais de saúde para a consolidação dos dados. Por isso os números publicados no dia não representam, necessariamente, que o aumento de casos ocorreu nas últimas 24 horas. Entre as 136 confirmações desta quarta-feira (20), por exemplo, há pacientes que tiveram o diagnóstico confirmado dias atrás e a transferência das informações, conferência do histórico dos pacientes e dos registros possibilitou a validação somente na data de hoje.

ÓBITOS – os sete pacientes que morreram pela covid-19 e estão noticiados hoje estavam internados. São três mulheres e quatro homens. As mulheres residiam em: Tamarana (de 38 anos e faleceu no dia 17), Apucarana (de 60 anos e faleceu no dia 16) e Londrina (de 80 anos e faleceu no dia 17). Os homens que foram a óbito pela doença moravam em: Sarandi (47 anos, faleceu no dia 15 em Goiás), Paraíso do Norte (69 anos, faleceu no dia 19), Francisco Beltrão (72 anos, faleceu dia 19) e Cascavel (86 anos e morreu no dia 17).

MUNICÍPIOS – 191 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2, sendo que em 51 há registro de óbito.

As novas confirmações são nas cidades: Agudos do Sul (1), Andirá (1), Apucarana (1), Araucária (3), Assis Chateaubriand (1), Braganey (1), Cafelândia (2), Cambé (2), Campo Largo (4), Capanema (1), Carambeí (1), Cascavel (20), Cornélio Procópio (4), Curitiba (28), Diamante do Sul (2), Fazenda Rio Grande (1), Foz do Iguaçu (1), Guarapuava (3), Guaratuba (1), Londrina (13), Luiziana (1), Mandaguaçu (1), Marechal Candido Rondon (1), Maringá (4), Nova Esperança (2), Paiçandu (1), Pato Branco (1), Pinhais (6), Piraquara (4), Pitanga (1), Ponta Grossa (10), Quitandinha (1), Rolândia (1), Santa Isabel do Ivaí (1), Santa Tereza do Oeste (1), São José dos Pinhais (2), Sarandi (1), Tamarana (1), Terra Rica (1), Umuarama (2), Uraí (1) e Wenceslau Braz (1).

FORA DO PARANÁ – um novo caso confirmado de residente em São Paulo recebeu atendimento em Campo Largo. Dessa forma, são 40 pacientes que foram assistidos no Paraná, mas têm moradia fora do estado. em outro local. Três pessoas que foram atendidas no Paraná e residem fora do estado foram a óbito.

Ajustes:

Dois casos confirmados por laboratório particular nas datas de 06 e 14/5 como residentes de Cascavel foram transferidos para Palotina e Toledo.

Clique aqui e confira o informe completo.