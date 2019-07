Paraná recebe 456 profissionais do Programa Mais Médico

O Paraná recebe oficialmente nesta quarta-feira (10) os 456 médicos convocados pelos últimos editais do Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. O evento de boas-vindas será realizado pela Secretaria da Saúde no auditório do Teatro Guairinha, em Curitiba.

A maior parte das vagas abertas no Estado (381) foi ocupada em dezembro do ano passado, e outras 75 foram ocupadas por meio de edital de renovação publicado no mês passado, totalizando os 456 profissionais que participarão do evento amanhã. O Paraná ainda tem 30 vagas para uma segunda fase do edital, que terá convocação para o mês de setembro.

“O objetivo do evento é acolher os profissionais que assumiram o programa a partir de dezembro de 2018, conforme solicitação do Ministério da Saúde, para alinhamento das atividades, orientações sobre condutas clínicas, diretrizes do programa, responsabilidades compartilhadas entre profissionais e gestão dos municípios e processos de trabalho na Atenção Primária à Saúde”, explica a diretora de Vigilância e Atenção em Saúde da Secretaria da Saúde, Maria Goretti David Lopes.

MUNICÍPIOS – 310 municípios paranaenses aderiram ao Programa Mais Médicos e a coordenação, orientação e execução de atividades é realizada por Comissão Estadual que reúne representantes do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde do Paraná, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná e Instituição Supervisora do Ministério da Educação.

A Comissão de Coordenação do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab) e Projeto Mais Médicos para o Brasil no Estado do Paraná foi instituída por resolução da Secretaria da Saúde, no ano passado.

HISTÓRICO – O Programa Mais Médicos para o Brasil iniciou-se em 2013, regulamentado por Portaria Interministerial. Em 2018, com o encerramento acordo entre Cuba e Brasil, 456 médicos cubanos saíram do programa no Estado do Paraná, sendo que a reposição destas vagas ocorre de forma gradativa, por meio de publicação de editais do Ministério da Saúde. Deste ciclo que se inicia oficialmente amanhã participam médicos brasileiros formados no exterior.

EVENTO – O secretário da Saúde, Beto Preto, fará a abertura do evento, às 8 horas, que terá a participação de representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, prefeitos e secretários municipais.