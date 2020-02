Paraná já emite CRLC-e, o Registro de Licenciamento de Veículo eletrônico

Curitiba – O Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) começou a emitir ontem (4) o CRLV-e (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo em meio eletrônico). O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, em evento no Palácio Iguaçu, com a participação do diretor-geral do Detran-PR, César Vinícius Kogut.

A iniciativa, destacou o governador, atende a lógica do governo de melhorar a eficiência do Estado diminuindo a burocracia e gerando economia para os paranaenses, já que, com o certificado digital, os cidadãos não precisam mais aguardar a chegada do documento do carro em casa ou solicitar a emissão de 2ª via em caso de perda – o custo do novo certificado atualmente é de R$ 86,50.

“Trabalhamos para ter um governo cada vez mais eficiente, inovador e tecnológico, prestando serviços de qualidade e acessível aos paranaenses. Agora o documento do veículo é digital, está no celular e ao alcance de todos”, afirmou Ratinho Junior.

O diretor-geral do Detran-PR informou que entre 2017 e 2019 foram emitidos 13.632.033 CRLVs e reemitidos 116.752. Foram 24.252 segundas vias apenas ano passado. O custo para o cidadão em 2019 foi de R$ 1,9 milhão.

“Com o modelo digital não será mais necessário pedir a segunda via. Em caso de extravio, é só imprimir outro, em casa mesmo”, disse Kogut.

Kogut reforçou que o novo sistema desenvolvido em parceria com a Celepar é imune a fraudes: “Não tem como ser fraudado porque em cada documento, seja digital ou impresso, virá um QR Code que está ligado à base nacional de dados. O policial com um simples celular conseguirá fazer a leitura dos dados. O novo sistema é até mais seguro”, explicou.

Superintendente da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná, Ismael de Oliveira afirmou que os agentes já estão aptos para aplicar a nova metodologia nas estradas que cortam o Paraná. “Estamos em um momento extremamente digital. Essa solução traz facilidade, segurança, economia e eficiência no trabalho de fiscalização. Socializa a informação”, contou.

A novidade ainda não exclui a emissão regular por parte do órgão de trânsito. O Detran Paraná continuará emitindo e enviando o documento físico até 2021, seguindo a determinação da normativa federal.