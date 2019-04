Paraná desafia Vila Nova em Goiás

Curitiba – De volta à Série B após a pífia campanha na elite do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Paraná Clube inicia as disputas da Segunda Divisão nacional às 21h deste sábado, contra o Vila Nova, em Goiás.

A principal aposta do Tricolor Paranaense é no retorno do técnico Matheus Costa, comandante na edição 2017, a que levou a Gralha novamente à Série A após dez anos de luta no acesso.

Com pouco mais de 20 dias à frente do elenco nesta segunda passagem, o treinador deve apostar na base que vinha disputando o Paranaense e a Copa do Brasil sob o comando de Dado Cavalcanti.

Isso a julgar pelas escolhas nos amistosos contra Operário e Joinville, nos quais Costa apresentou apenas três novidades: os retornos do zagueiro Rodolfo e do volante Luiz Otávio, e o recém-contratado atacante Ramon, vindo do Ituano.

Além dele, aliás, a diretoria paranista reforçou o elenco para a Série B com o atacante Marlyson, que chegou por empréstimo da Ponte Preta, e com o trio João Pedro (meia), Bruno Rodrigues (atacante) e Matheus Anjos (meia), todos emprestados junto ao Athletico-PR.