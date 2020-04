Paraná confirma 50 mortes por covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (19) a atualização da situação de pacientes confirmados com o novo coronavírus, foram 42 novos casos e três óbitos nas últimas 24 horas.

No total o Paraná registra 987 casos confirmados e 50º óbito de residentes no Estado com a doença.

Os pacientes que morreram são dois homens residentes de Apucarana com idades de 47 e 51 anos e uma mulher de 56 anos de Londrina. Todos os pacientes estavam internados.

Os novos 42 casos foram registrados nos municípios: Amaporã, Assis Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Cruzeiro do Sul, Curitiba, Guaíra, Guarapuava, Lapa, Londrina, Maringá, Paranacity, Pato Branco, Pinhais, Planaltina do Paraná, Ponta Grossa, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, Tamboara.