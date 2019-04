Paraná comemora os 62 anos do Batalhão de Polícia Ambiental

O Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde, unidade da Polícia Militar do Paraná especializada em combate ao crime contra a natureza, completa 62 anos. Na solenidade de comemoração, realizada nesta quinta-feira (4), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, foi entregue a Medalha do Mérito Ambiental, maior honraria da unidade. Foram agraciados o vice-governador Darci Piana e 71 militares estaduais e civis que se destacam por ações em prol do meio ambiente ou colaboram com o desenvolvimento do batalhão Força Verde.

Piana destacou a atuação da Força Verde e sua contribuição para que o Paraná tenha desenvolvimento sustentável, com respeito à natureza. “É uma unidade que faz um trabalho importante, atuando 24 horas por dia em fiscalização e combate ao crime ambiental, na preservação das florestas, de recursos hídricos, da funa e da flora e de ambientes essenciais para a vida”, disse ele.

Serviços prestados à comunidade e à natureza são marcas da história do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde, segundo seu comandante, tenente-coronel Adilson Luiz Correa dos Santos. “São centenas de profissionais que trabalham diariamente, em diversas modalidades, combatendo os crimes ambientais, em especial aqueles contra a fauna, a flora e os recursos hídricos”, afirmou.

PARCERIAS – Em fevereiro último, o Batalhão de Polícia Ambiental e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo renovaram a parceria para intensificar a fiscalização de crimes ambientais no Paraná. Com isso, são reforçadas ações, especialmente na fiscalização de clandestinos, aqueles que não procuram o Estado para um licenciamento ambiental, causando danos significativos ao setor.

O Batalhão também tem parceria com a Itaipu Binacional. Para Fabricio Baron Mussi, gestor do departamento de reservatório e áreas protegidas da Itaipu Binacional, a parceria com o batalhão Força-Verde é essencial para a área de preservação da região, que vai de Foz do Iguaçu ao município de Guaíra, no Oeste do Estado.

“É um vasto espaço, com cerca de 250 quilômetros, que não seria possível fiscalizar sem o trabalho em conjunto feito com a unidade Força Verde. Os policiais atuam na fiscalização e fechamento de portos ilegais, no combate ao contrabando de madeira, em recuperação de animais”.

HISTÓRICO – O Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde foi criado em 1957 para proteger os parques estaduais de Vila Velha, em Ponta Grossa; Campinhos, em Tunas do Paraná, e a Gruta do Monge da Lapa, na Lapa. Com o tempo, passou a combater infrações relacionadas à caça ilegal, pesca, extração vegetal e mineração, poluição. Hoje, a unidade conta com cinco companhias espalhadas pelo Estado, localizadas em Paranaguá, Londrina, Maringá, Guarapuava e Foz do Iguaçu.