Paraná Clube volta para casa para receber o Brasil de Pelotas

Curitiba – O Paraná Clube enfrenta o Brasil de Pelotas nesta terça-feira (15), na Vila Capanema, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 19h15.

Vindo de derrota para o líder Bragantino, o que encerrou uma sequência de cinco jogos sem perder, a Gralha paranista segue na cola do grupo dos quatro primeiros da classificação, em sexto lugar, com 41 pontos – a dois do Coritiba, quarto colocado. Já a equipe gaúcha, que não é derrotada há quatro rodadas, está na 11ª colocação, com 37 pontos.

Para este jogo, o técnico Matheus Costa modificará a equipe em relação ao fim de semana. O meia Vitinho está vetado e o atacante Jenison, expulso em Bragança Paulista, é ausência certa. Outra alteração se dará no meio-campo. O volante Fernando Neto volta após cumprir a suspensão e reassume a titularidade.