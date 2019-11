Paraná Clube inicia “missão impossível” por vaga no G4

Curitiba – A derrota fora de casa para o Atlético-GO, na última sexta-feira (15), não estava nos planos do Paraná Clube, que agora está a quatro pontos do Dragão goiano, que quarto colocado. Nesta noite, às 19h15, em Santa Catarina, o Tricolor paranaense abre a 37ª e penúltima rodada da Série B em busca da “missão impossível”, que é chegar ao G4.

É que para ainda sonhar com a Série A, o Paraná precisa vencer Criciúma e Botafogo-SP, que Coritiba e Atlético-GO percam os últimos jogos e que o América-MG some, no máximo, um ponto nas duas últimas rodadas.

Em busca de fazer sua parte, o técnico Matheus Costa não contará com o zagueiro Leandro Almeida, com o volante Fernando Neto e com o atacante Judivan, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 em Goiás e cumprem suspensão. Em contrapartida, o treinador conta com o retorno do goleiro Thiago Rodrigues, que cumpriu suspensão automática na rodada passada.