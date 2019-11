Paraná Clube desafia América-MG em duelo direto pelo G4 da Série B

Curitiba – Sétimo colocado a quatro pontos do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paraná Clube desafia o América-MG nesta terça-feira (5), às 20h30, na Arena Independência, em um confronto direto pelo acesso na 33ª rodada. O time mineiro está invicto há quatro jogos, é o quinto colocado, a dois pontos do G4, e com dois de vantagem para a equipe paranaense.

A partida é encarada como decisiva para ambas as equipes. Aliás, as seis rodadas restantes são vistas como “finais” e nas quais a possibilidade de erro tem que ser zero.

Para este jogo, que antecede uma sequência de dois jogos seguidos como mandante diante de dois ameaçados pelo rebaixamento – Vitória e São Bento -, o técnico Matheus Costa não conta com o zagueiro Rodolfo, suspenso, nem com o atacante Judivan, lesionado. Em contrapartida, tem o retorno do atacante Bruno Rodrigues, recuperado de dores no joelho.

No América-MG, o técnico Felipe Conceição não terá o meia Matheusinho, suspenso. Por outro lado, o lateral-direito Leandro Silva e o volante Willian Maranhão retornam de suspensão.