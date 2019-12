Paraná adere ao Dia Nacional do Desafio Detox Digital Brasil

O Paraná aderiu ao Dia Nacional do Desafio Detox Digital Brasil, que acontece neste domingo, 8 de dezembro. O objetivo é que as pessoas permaneçam um dia inteiro desconectadas de celulares, videogames, computadores e demais equipamentos que se conectam à internet.

Aliado aos objetivos do Programa Reconecte, a Campanha Desafio Detox Digital Brasil tem o objetivo de alertar a população a respeito dos riscos ocultos do uso excessivo desse tipo de tecnologia. A ideia é promover um grande dia “D”, no qual as pessoas serão desafiadas a ficar 24 horas sem tecnologia, fazendo atividades em família, exercícios físicos, leituras, práticas esportivas e passeios, entre outros.

PRIMEIRO ESTADO – O Paraná é o primeiro estado brasileiro a aderir ao programa Detox Digital Brasil, lançado em julho. O projeto, que visa promover uma mobilização nacional para conscientização sobre a utilização ética, saudável e segura dos recursos tecnológicos digitais, é uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e contou com a participação da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho em sua elaboração.

CURSO – A terceira turma de formação do Curso Detox Digital Paraná, promovido pela Força-Tarefa Infância Segura e Escola de Educação em Direitos Humanos da secretaria estadual, tem início nesta sexta feira (06). O curso, em alusão ao Dia da Família e Dia Nacional do Desafio Detox Digital Brasil, tem como objetivo a formação dos profissionais das diversas áreas de conhecimento do Norte e Norte Pioneiro do Paraná para prevenção às dependências tecnológicas e crimes na internet, com o foco principal na proteção das crianças e adolescentes.