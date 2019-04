Paralamas do Sucesso é a quinta atração confirmada da Fespop- Festival 2019

Os Paralamas do Sucesso é atração do Fespop - Assessoria

Evento é gratuito e acontece de 09 a 12 de maio no Parque de Exposições e Eventos de Santa Terezinha de Itaipu.Eles que são um dos maiores representantes do rock brasileiro, Paralamas do Sucesso estarão na Fespop Festival 2019. O anúncio foi feito nas redes sociais do evento.

A banda Paralamas do Sucesso coleciona incríveis 3 Grammys de “Melhor álbumde rock brasileiro” e estão entre os artistas brasileiros com mais álbuns vendidos na história!Entre os principais hits estão as músicas “Alagados”,“Lanterna dos Afogados”, “Meu Erro”, “Cuide bem do seu amor”, entre outras.

A Fespop Festival será realizada de 09 a 12 de maio no Parque de Exposições e Eventos de Santa Terezinha de Itaipu que já conta com a confirmação dos shows de Zé Neto e Cristiano, Anitta, Simone e Simaria e Alok.

Assim como em todas as edições, a FESPOP FESTIVAL não perderá a sua característica principal, entrada gratuita todos os dias.

Segundo a organização do evento, a FESPOP FESTIVAL 2019 promete muitas outras atrações de peso, sem perder sua característica principal de entrada gratuita todos os dias. Acompanhe as redes sociais da Fespop Festival e fique por dentro das novidades.