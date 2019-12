Paraguaio é preso com cocaína presa ao corpo no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu

Ação conjunta entre a Receita Federal e Polícia Federal resultou na apreensão de aproximadamente dois quilos de substância com características de cloridrato de cocaína e prisão em flagrante de um homem de nacionalidade paraguaia no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu por volta das 13h desta segunda-feira (30).

O homem de nacionalidade paraguaia, foi abordado na área de embarque do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, para inspeção física de rotina antes do check in. Seu voo tinha como destino final Barcelona, na Espanha. Ele contou que receberia US$ 6 mil pelo transporte.

O passageiro e a substância foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, onde foi lavrado flagrante.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.