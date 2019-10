Paraguai prende 21 policiais que davam proteção a traficante brasileiro

Um total de 21 policiais, entre eles comissários e oficiais, foram detidos na manhã desta segunda-feira (28), no Paraguai, por dar proteção ao tracante brasileiro Levi Adriani Felício, preso e expulso do país há duas semanas.

Em operações simultâneas, as prisões de policiais ocorreram em seis cidades: Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Concepción, Santa Rosa del Aguaray, Caaguazú e Assunção. O Ministério Público do Paraguai informou que esses policiais permitiam o cultivo e o comércio de drogas e também forneciam informações sobre o trabalho da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e do Ministério Público.

Segundo as investigações, Levi Adriano Felício abastecia com drogas e armas as facções criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho. O paraguaio Marco Gayoso, que vivia em Pedro Juan Caballero e também foi preso, era seu braço direito na logística do tráco para o Brasil.

Foram necessários 12 meses de investigações até a Senad conseguir chegar ao endereço do tracante brasileiro, em Assunção. Levi Adriani Felício foi entregue às autoridades brasileiras no dia 15 de outubro, depois que a Justiça daqui anulou dois habeas corpus que ele tinha conseguido.

Na casa dele, em Assunção, foram encontrados um fuzil 7.62, duas pistolas 9 milímetros e dois revólveres calibre 38, além de projéteis de vários calibres. As prisões dos traficantes foram a primeira fase da Operação North, que nesta nova etapa atinge os policiais corruptos.

