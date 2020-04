Paraguai instala portão na Ponte

Cidade do Leste – A entrada de pedestres pela Ponte Internacional da Amizade foi fechada nessa quarta-feira (8). Autoridades de segurança de cidade do Leste, no Paraguai, instalaram um portão na entrada da ponte.

A barreira foi instalada apenas no sentido Brasil-Paraguai e visa evitar a entrada de pedestres. No Paraguai está proibido o ingresso terrestre de pessoas, inclusive paraguaios.

Segundo a polícia paraguaia, mesmo com a restrição, algumas pessoas tentavam entrar no país.

Além disso, a medida visa evitar a aglomeração de pessoas que tentam fazer a travessia.

Ontem o Paraguai prorrogou por mais uma semana a quarentena que terminaria no dia 12 de abril. Com a nova medida, o prazo passa para 19 de abril.