Para reestreia, Tencati muda Londrina contra o São Bento

Londrina – Depois de ter deixado o Londrina em 2017, após sete anos à frente da equipe, o técnico Claudio Tencati reestreará no comando do Tubarão neste sábado, em duelo com o São Bento, às 16h30, no Estádio do Café, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador, anunciado quarta-feira (21) e apresentado no dia seguinte, avisou que manterá a base da equipe que vinha sendo utilizada pelo antecesso Alemão. Ainda assim, fará mudanças no time titular.

Recuperado de lesão, o atacante Paulinho Mocelin deve iniciar o jogo. O meia Arthur Caculé, ausente no empate com o Criciúma, é outro que deve ganhar nova oportunidade no 11 inicial. Já a expectativa fica por conta da estreia do zagueiro Léo Rigo, ex-Ituano e que teve a documentação regularizada na quinta-feira (22).

A ausência certa para este sábado fica por conta do meia Matheus Bertotto, suspenso. Já Dagoberto, Anderson Leite, Higor Leite, Augusto e Marcondes seguem fora, lesionados.

Sem vencer há quatro jogos, o Londrina deixou o G4 e está a quatro pontos de retonar ao grupo de acesso. Em busca do objetivo, conta com o fator casa e o ânimo extra com a reestreia de Tencati contra um desesperado São Bento, que ocupa a penúltima posição na classificação, mas que tem duas vitórias nos cinco últimos jogos.