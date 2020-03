Panorama regional: Samuzinho de Corbélia, luminação pública e servidores

Samuzinho

Alunos dos 4° e 5° anos das escolas municipais de Corbélia participaram na ultima segunda-feira do Projeto Samuzinho na Escola onde aprenderam em quais casos acionar os serviços, como agir em situação de emergência, a maneira correta de agir quando uma pessoa estiver engasgada e os riscos de passar um trote. Eles ainda puderam conhecer o veículo utilizado pelo Samu nos atendimentos de urgência e emergência.

Iluminação pública

O distrito de Pérola Independente em Maripá recebeu melhorias na iluminação pública para atender solicitação da comunidade local, com a colocação de 14 postes em trechos das MRs 210 e 308, próximo ao cemitério do distrito. “A ampliação da rede vai garantir mais segurança aos usuários”, disse o Secretário de Viação e Obras Orlando Binsfeld.

Novos servidores

O prefeito de Cafelândia Estanislau Franus recepcionou 25 novos servidores contratados através de Concurso Público. Desta vez, os cargos convocados foram: professor 20h, agente administrativo, vigia professor de educação física, professor 30h, cozinheira, serviços gerais, enfermeiro, cuidador de alunos com necessidades especiais e psicólogo. ”Cada cargo é muito importante e esperamos que façam o melhor”, destacou o prefeito.

Caminhada contra a dengue

As secretarias de Saúde e de Educação de Nova Santa Rosa, realizarão na próxima sexta-feira (06) uma caminhada com as crianças das escolas pelas ruas da cidade, com o objetivo de conscientizar os alunos e toda a população sobre a importância de se combater o mosquito Aedes Aegypti. A ação acontecerá em dois horários: 9h20 e 16h, tendo como local de partida o Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra.

Habitação

A prefeitura de Itaipulândia liberou mais de 200 financiamentos habitacionais através do Fundo Municipal de Habitação, para reformas, construção de moradias em terrenos próprios ou do município. O investimento vai trazer inúmeros benefícios para as famílias que terão uma casa própria e gerar empregos na construção civil. O setor habitacional também prorrogou até o dia 13 março as inscrições para construção de 59 casas em loteamento de Santa Inês, 02 em São José do Itavó, 10 casas isoladas e 25 reformas/ampliações.

Programação especial

A Prefeitura de São José das Palmeiras, por meio da Secretaria de Assistência Social, antecipa as comemorações do Dia Internacional da Mulher e realiza nesta quarta-feira (04) uma programação especial direcionada ao público feminino com idade acima de 12 anos com início às 19h, no Clube dos Idosos. A programação será composta por palestra, apresentações culturais, sorteio de brindes e coquetel.

Alevinos no lago

A Associação Náutica de Pesca Esportiva de Missal em parceria com a prefeitura fez a soltura de milhares de alevinos no Lago de Itaipu durante a realização do 20º Torneio Internacional de Pesca à Corvina. No evento, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, anunciou a criação do Programa Rio Vivo. “Vamos soltar mais de 3 milhões de peixes juvenis nas bacias hidrográficas do Paraná, plantar mais de 3 milhões de árvores e auxiliar na coleta de lixo nos entornos”, explicou.