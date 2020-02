Panorama regional: miss Pato Bragado, porteira adentro e casa própria

Miss Pato Bragado

Deve ser anunciado nos próximos dias o site para os internautas escolherem, entre oito candidatas, a Miss Fotogenia da 18ª edição do Concurso Miss Pato Bragado. O evento será no dia 13 de março, às 21h. As belas candidatas são Bruna da Cruz Petry, Cláudia Cristina Hickmann, Gabriela Bombardelli, Graciele Beatris Werlang, Joyce Schneider Wastowski, Luiza Caroline Boll Nunes, Marluce Kroll e Rafaela Kotz.

Endurecendo o jogo

A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou decreto que estabelece combate sem tréguas ao mosquito Aedes aegypti, com a adoção de medidas que incluem o endurecimento na fiscalização e autuação de imóveis fechados e abandonados. O decreto tem o prazo de vigência de 90 dias. Para viabilizar as medidas, o documento estipula a permissão de dispensa do processo regular de licitação desde que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias.

Porteira Adentro

A Secretaria de Agricultura de Laranjeiras do Sul está desenvolvendo o Programa Porteira Adentro. Os serviços são prestados dentro da propriedade e têm diferentes ações para melhorar a infraestrutura do local, como limpeza de atoleiros, cascalho, desobstrução e implantação de bueiros, além de construção de bebedouros. Nessa primeira etapa do programa, 407 produtores se inscreveram a estão aptos a receberem as melhorias. O programa atendeu até agora 79 produtores.

Casa própria

A Prefeitura de Itaipulândia está acompanhando a entrada das primeiras famílias nas casas do Jardim Felicidade. No total, serão 104 unidades habitacionais somente nesse loteamento. O setor de habitação informa ainda que continuam, até 28 de fevereiro, as inscrições para a construção de 59 casas no Loteamento Santa Inês, duas em São José do Itavó, dez casas isoladas e 25 reformas/ampliações.

Cursos gratuitos

A Secretaria de Assistência Social de Medianeira, por meio do Cras, está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes nas áreas de Operador de Computador e Assistente Administrativo. Os cursos são gratuitos e destinados para pessoas com renda familiar de até três salários mínimos. As inscrições vão de 17 a 28 de fevereiro e serão realizadas no Cras. As aulas terão início dia 16 de março e serão realizadas no Senac.

Jovem Aprendiz

Maiores de 14 anos e menores de 18 que queiram entrar no mercado de trabalho podem se candidatar ao Programa Social Municipal de Profissionalização de Adolescentes na modalidade de aprendizagem da Prefeitura de Nova Prata do Iguaçu. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro na prefeitura e são gratuitas.

Mudas grátis

O Viveiro Municipal de Cafelândia está distribuindo mudas de várias espécies para serem plantadas nas áreas urbana e rural. Para solicitar, basta ir até a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente na prefeitura e pedir a requisição. Em seguida, é só se dirigir até o viveiro que fica localizado ao lado do Bairro do Parque do Café e retirar as plantas escolhidas gratuitamente.