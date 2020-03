Panorama regional: Melhorias nas ruas, Formação de professores e Provopar fechado

Melhorias nas ruas

A Secretaria de Obras de Corbélia iniciou o recapeamento na Rua Flor de Liz, no trecho que fica entre a Rua Ipê Roxo e a Avenida São Paulo. Esta obra faz parte de uma empreita global, no qual sete ruas e avenidas da cidade receberão recape e pavimentação de paver. Também serão feitos serviços de demolição de concreto, remoção de entulhos, retirada de árvores, limpeza da pista, pintura, meio-fio com sarjeta, rampa para deficiente, sinalização horizontal e vertical, somando um valor de R$ 864.110,84 de investimento.

Formação de professores

Professores de Itaipulândia que trabalham com a disciplina de Ensino Religioso participaram de curso de formação no qual fizeram uma análise dos fundamentos teórico-metodológicos da disciplina, bem como orientações referentes à avaliação, a partir da Proposta Pedagógica Curricular da Amop. No decorrer do ano letivo a Secretaria de Educação proporcionará outros cursos de formação, voltados a essa área do conhecimento que compõe a Base Nacional Comum.

Estrutura para recicláveis

A Prefeitura de Nova Santa Rosa assinou termo de permissão de uso do barracão da Unidade de Valorização de Recicláveis e equipamentos para Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Nova Santa Rosa. A estrutura é composta por barracão pré-moldado em concreto armado em cobertura metálica com dimensão de 400 metros quadrados.

Concurso adiado

A Prefeitura de Cafelândia suspendeu a aplicação da prova prática e de avaliação de aptidão física que aconteceria neste domingo (22). Uma nova data para realização das provas será marcada as inscrições permanecem válidas.

Provopar fechado

O Provopar de Marechal Rondon estará de portas fechadas a partir de segunda-feira (23). De acordo com a secretária de Assistência Social, Josiane Laborde Rauber, o local diariamente possui aglomeração de pessoas e, por conta do novo coronavírus, é prudente não manter aberto. O atendimento voltará ao normal, assim que tudo estiver normalizado.

Sem parquinho

Como medida preventiva à covid-19, a Prefeitura de Guaraniaçu interditou por tempo indeterminado os parquinhos infantis da cidade. Os brinquedos serão liberados para uso, assim que tudo se normalizar.

Sem Expo Palotina

O Conselho Gestor da Expo Palotina, Darcy Gris decidiu adiar a realização da Expo Palotina 2020, que seria realizada de 14 a 17 de maio, no Parque de Exposições João Leopoldo Jacomel. Uma nova data deve ser anunciada brevemente.

Retomada da obras

A Prefeitura de Toledo assinou o contrato para retomada das obras na Escola Municipal Alberto Santos Dumont, que atualmente divide espaço com o Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. No projeto, a escola tem a previsão da construção de 12 salas de aula, com uma estrutura totalmente diferente, com quadra, refeitório, laboratório de informática, que são alternativas para o atendimento das crianças no contraturno.

Cesta básica

A Secretaria de Assistência Social de Foz do Iguaçu informa que a geladeira comunitária está suspensa temporariamente por medidas de prevenção à contaminação por coronavírus. Com relação às cestas básicas para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino, que pertencem às famílias do Cadastro Único e que recebem Bolsa Família, os locais e as datas de entrega serão divulgados pela secretaria na próxima segunda-feira, 23 de março.