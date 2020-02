Panorama regional: escolha da miss, ponto facultativo e passeio ciclístico

Escolha da Miss

Termina hoje o prazo de inscrições para o Concurso Miss Nova Santa Rosa. Neste ano, o concurso conta com novidades na premiação. As interessadas devem preencher uma série de requisitos para se candidatar à Miss Nova Santa Rosa 2020. A inscrição é gratuita e deve ser feita mediante preenchimento da ficha de inscrição e entregue com uma cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e do comprovante de residência da inscrita.

Ponto facultativo

A Prefeitura de Assis Chateaubriand decretou como ponto facultativo o dia 24 de fevereiro e o período da manhã do dia 26, segunda e quarta-feira. Assim, não haverá expediente interno nos órgãos vinculados à administração na segunda e na terça-feira (Carnaval), retornando às 13h30 da Quarta-Feira de Cinzas. Nesse período, os setores essenciais obedecerão à escala de plantão, como nas Secretarias de Saúde, Serviços Urbanos e Agricultura.

Passeio Ciclístico

A Prefeitura de Quatro Pontes abriu as inscrições para o Passeio Ciclístico Dia da Mulher, que será promovido no dia 8 de março. Neste dia também serão desenvolvidas atividades no Centro Poliesportivo Seno José Lang, como opção paralela ao passeio ciclístico. A inscrição com direito a uma camiseta deve ser realizada até 2 de março na recepção da prefeitura e não tem custo. A regra é válida para todas as atividades.

Concluído o asfalto

A empresa responsável pelas obras de pavimentação asfáltica na rodovia que liga o Distrito de Margarida, em Marechal Cândido Rondon, ao Município de Pato Bragado, finalizou a obra e na sequência os trabalhos estarão focados na pintura da sinalização viária. O investimento total na obra, incluindo recursos municipais e estaduais, se aproxima de R$ 2 milhões.

Material escolar

A Secretaria de Saúde de Terra Roxa concluiu a entrega dos materiais escolares aos participantes da Campanha Volta às Aulas sem Dengue. Neste ano, a iniciativa de conscientização e combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti beneficiou 559 alunos, que, após participarem dos mutirões de limpeza nas regiões das unidades de saúde, receberam os materiais de acordo com a lista de cada escola.

Balanço positivo

A Secretaria de Saúde de Três Barras do Paraná registrou a imunização de cerca de 300 pessoas no “Dia D” contra o sarampo. Os profissionais atenderam no Centro Municipal de Saúde e no Distrito de Santo Izidoro. No total, 512 carteiras de vacinação foram avaliadas e as unidades de saúde registraram movimento intenso. O Município ainda não possui casos confirmados da doença.

Abundância

A expectativa dos agricultores de Missal é de safra recorde de soja para o ano de 2020. Segundo as unidades de recebimento de grãos no Município, a média colhida até o momento é de 150 a 160 sacas por alqueire. Alguns produtores chegaram a colher até 220 sacas. Cerca de 55% da colheita já foi finalizada.