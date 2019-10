Panorama regional do dia 8 de outubro de 2019

Caminhada

Começa nesta quinta-feira (10) mais um Caminho Terra do Sol, com saída da Unioeste em Cascavel e chegada no sábado (12) a Boa Vista da Aparecida. O objetivo da peregrinação é estar próximo da natureza, fazer momentos de reflexão e superação. Os peregrinos atravessam rios, sobem morros, contemplam a natureza e dormem em pontos de apoio. Para completar o percurso, no domingo (13) acontece a última etapa do caminho, na qual os peregrinos fazem a caminhada até a beira do lago, acompanhados pela população boavistense.

Mais tempo

A Secretaria de Saúde de Corbélia estendeu o atendimento à população da UBS do Jardim Vera Lúcia. Antes, os moradores, que precisavam muitas vezes faltar ao trabalho ou até ficar sem atendimento por conta do horário, agora tem a oportunidade de ser atendida até as 21h. São três clínicos-gerais que atendem na UBS: um em horário normal e dois no horário diferenciado, de segunda a sexta-feira. Para o acolhimento da população na unidade são disponibilizadas duas técnicas de enfermagem.

Transporte coletivo

A Prefeitura de Palotina já tem garantidos os recursos para ampliação dos horários de funcionamento do transporte público coletivo. O funcionamento deverá ser ampliado para o período noturno, de segunda a sexta-feira, e aos sábados pela manhã. A medida depende agora da autorização da Câmara de Vereadores.

Habitação

O Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu está convocando as famílias inscritas no cadastro habitacional para atualização dos dados. A medida visa garantir maior segurança no chamamento das famílias devido à entrega de três novos conjuntos habitacionais, prevista para maio de 2020. Para atualizar as informações é necessário levar os documentos pessoais de todos os membros da família e o comprovante de inscrição no Cadastro Único. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Leilão

A Prefeitura de Campo Bonito realizará nesta quarta-feira (9) leilão de inservíveis, às 10h, no saguão do Paço Municipal. Serão leiloados diversos lotes contendo veículo de passeio, ônibus, rolo compactador, caçamba basculante para truck, resfriador TR 6.000 e sucatas, tudo no estado em que se encontram, inservíveis ao Município. Mais informações pelo telefone (45) 3233-1282 e pelo e-mail campobonito@yahoo.com.br.

História do Estado

Nesta terça-feira (8), às 19h30, Marechal Cândido Rondon recebe o projeto Circuito Cultural Sesi, com espetáculo de sombras Menestrel Conta a Imigração no Paraná. O espetáculo conta a história do Paraná de forma lúdica e instigante. São 60 minutos de apresentação livre para todas as idades. A programação será realizada no Pavilhão Alemão, no parque de exposições, e quem quiser pode fazer a contribuição de um quilo de alimento não perecível.

Água tratada

A comissão que trata do projeto do sistema de abastecimento rural da comunidade Nova Colônia, em Catanduvas, reuniu-se para discutir as obras que já estão em fase de conclusão. Nos próximos dias a comunidade já estará sendo abastecida com água tratada. A instalação da rede de água tratada é uma reivindicação de muitos anos e vai proporcionar melhor qualidade de vida às famílias, disse o prefeito Moisés Aparecido de Souza.