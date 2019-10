Panorama regional do dia 5 de outubro de 2019

Miss Itaipulândia

Seis candidatas estarão disputando no próximo dia 8 de novembro o título de Miss Itaipulândia 2019 como parte da programação de aniversário do Município. Estarão concorrendo ao título as belas Mayara Beatriz Trojak, Letícia Spieker Gasparini, Katiene Schneider, Heloísa Trevisan Carvalho, Barbara Caroline Schneider e Kemilly Ahânna Serena. A população poderá votar no site http://www.itaipulandia.pr.gov.br/miss_2019.php.

Moradias populares

Estão em fase final de construção em Entre Rios do Oeste 26 casas populares no Bairro Pôr do Sol II. A empresa responsável tem prazo até junho de 2020 para entregar as casas e as obras de infraestrutura prontas. “Sabemos que a demanda para ter acesso à moradia própria ainda existe e estamos montando projetos para conseguir mais verbas e realizar o sonho de outras famílias”, afirmou a secretária de Assistência Social, Clarice Mombach.

Santa Helena Saudável

Para incentivar a prática de exercícios físicos, boa alimentação e hábitos saudáveis, a administração municipal lançou o Programa Santa Helena Saudável. A ação, que está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (9), tem como objetivo prevenir e controlar problemas relacionados à obesidade e a doenças crônicas. A iniciativa é uma parceria entre prefeitura, Lions Club, Rotary Club, sociedade civil e empresas. A ficha de inscrição está disponível no site www.santahelena.pr.gov.br.

Linha de crédito

O Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu começa a operar uma nova linha de financiamento para apoiar pequenos negócios que tenham mulheres como proprietárias ou sócias. O valor financiado pode ser utilizado em obras de construção, reformas, aquisição de maquinário, equipamentos, mobiliário, layout e capital de giro, para formação de estoques e manutenção do empreendimento. A nova opção pode ser solicitada no Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu.

Centro de Eventos

Começaram na última quinta-feira (3) as obras de terraplanagem na área de oito alqueires onde será construído o Centro Municipal de Eventos de Terra Roxa. O empreendimento foi viabilizado por meio de parceria entre o governo do Estado e o Município. O Centro de Eventos é a realização de um antigo sonho da população, principalmente das empresas de confecção instaladas na cidade, que precisam de um local com infraestrutura adequada para realizar feiras e eventos. Terra Roxa é considerada a capital nacional da Moda Bebê.

Sarampo

A Secretaria de Saúde de Ubiratã começa na próxima segunda-feira (7) a Campanha de Vacinação contra o Sarampo que será feita em duas etapas. De 7 a 25 de outubro serão vacinadas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, não vacinadas. De 18 a 30 de novembro será realizada a vacinação de adultos na faixa etária de 20 a 29 anos.

Ambulância

A Prefeitura de Três Barras do Paraná recebeu uma ambulância que foi entregue ao Samu, que passou a ter quatro ambulâncias à disposição da população. “Essa é uma grande conquista e um orgulho para Três Barras”, ressalta o prefeito Hélio Bruning. Além disso, a sede do Serviço de Atendimento de Emergência foi entregue com reforma completa.