Panorama regional do dia 29 de novembro de 2019

Sinalização e obras

A Prefeitura de Maripá está intensificando o trabalho de limpeza e organização da cidade para receber o público que irá acompanhar a programação do Natal na Praça, que começa neste domingo (1º). Nesta semana foi concluída a pintura da sinalização horizontal na área urbana da sede e dos distritos de Candeia e Pérola Independente e executadas obras na MR-103, acesso secundário que liga a sede do Município à PR-182, sentido Toledo.

Oportunidade

A Prefeitura de Pato Bragado abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para as funções de assistente administrativo, assistente social, contador, dentista, enfermeiro, farmacêutico, médico clínico-geral, médico-veterinário, motorista, nutricionista, operador de máquinas, procurador jurídico, psicóloga, serviços gerais, técnico de enfermagem, técnico desportivo e zelador. As inscrições serão realizadas somente via internet, a partir desta sexta-feira (29), até 19 de dezembro, pelo site www.objetivas.com.br.

Refis

Os contribuintes de Assis Chateaubriand que possuem dívidas referentes a tributos municipais estão tendo a chance de quitar os valores atrasados com 100% de desconto de juros e multa por meio do Refis 2019. Mas a prefeitura alerta que o prazo para aderir ao programa está terminando. O acerto de contas com pagamento à vista deve ser feito até 13 de dezembro. Os interessados devem retirar guias de recolhimento com antecedência, na Coordenadoria de Receita do Município.

O clima de Natal

Fachadas de lojas, de casas e de alguns setores públicos de Santa Terezinha de Itaipu estão recebendo um colorido especial. Para este Natal, a prefeitura incrementou a programação, que ocorre de 8 a 18 de dezembro. A abertura com o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel está prevista para o domingo, dia 8. A programação inclui apresentação da Orquestra de Viola, apresentação do espetáculo “Um Natal de Virtudes, exposição de desenhos, recital de violão e teclado, entre outros.

Vestibular

O Município de Mercedes disponibilizará transporte gratuito para os candidatos ao Vestibular da Unioeste que será realizado neste domingo (1º) em Marechal Cândido Rondon. O ônibus sairá da frente do Colégio Estadual Leonilda Papen às 6h45. As vagas são limitadas e os interessados devem manifestar interesse pessoalmente na secretaria do colégio. A abertura dos portões será às 7h40 do domingo com fechamento às 8h10.

Sarampo

As 29 unidades básicas de saúde de Foz do Iguaçu estarão abertas neste sábado (30) das 8h às 17h para imunizar a população contra o sarampo. A mobilização marca o “Dia D” da campanha nacional de imunização, voltada a jovens de 20 a 29 anos.

Mostra de Circo Social

O grupo Circo Iros, de Marechal Cândido Rondon, apresentou-se na quarta-feira (27) com um maravilhoso espetáculo na 13ª Mostra de Circo Social e no 6º Festival Nacional de Circo de Toledo. O evento contou com a mostra dos trabalhos de 23 grupos sociais de Toledo e municípios da região. O encerramento oficial será nesta sexta-feira, com a Noite de Luz e Fogo, na pista de skate do Parque Frei Alceu, no Jardim Porto Alegre, com performance de artistas convidados, competições dos participantes e shows de bandas.