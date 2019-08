Panorama regional do dia 29 de agosto de 2019

Educação ambiental

O Departamento de Meio Ambiente, em parceria com a Associação de Catadores de Missal, está desenvolvendo atividades de Educação Ambiental nas escolas. Durante as visitas, são apresentados os resíduos sólidos de maneira geral e qual a destinação final adequada, além da importância da reciclagem. Os alunos podem ver de perto para onde vão os resíduos que são separados em suas residências em visitas à Usina de Reciclagem.

Auxílio transporte

Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para protocolar o requerimento do auxílio-transporte universitário e técnico na Prefeitura de Quatro Pontes. O benefício é oferecido para quem frequenta cursos de graduação ou de tecnologia em outros municípios. O protocolo deve ser feito com o preenchimento do requerimento, anexo de documento que comprove o estudo e comprovante de endereço. O pagamento será realizado a partir da segunda semana do mês de setembro.

Fim do prazo

Nesta sexta-feira (30) se encerra o prazo para que os eleitores de Maripá façam o cadastramento biométrico. Cerca de 14% dos eleitores maripaenses ainda não compareceram ao Fórum Eleitoral, o que representa 691 pessoas. Nesta quinta (29) e sexta-feira (30) haverá transporte com saída às 13h da subprefeitura de Pérola Independente, passando pela subprefeitura de Candeia e na sede do Município, com saída da Praça das Orquídeas.

Pregão presencial

A Câmara Municipal de Guaíra realizará no dia 9 de setembro pregão presencial para aquisição de computadores e equipamentos periféricos de informática. Conforme o edital, as propostas poderão ser feitas até às 8h45 da data do pregão, no Setor de Protocolos. A abertura dos envelopes ocorrerá em sessão pública na sala de reuniões. O edital está disponível no site da Câmara, www.camaraguaira.pr.gov.br.

Pesca esportiva

O Clube de Pesca Esportiva realiza nos dias 21 e 22 de setembro a 13ª edição da Pesca Marechal, no Distrito de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon. As inscrições vão até o dia 6 de setembro e devem ser realizadas no site www.pescamarechal.com.br. O evento marca a quarta etapa do ranking da Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, além de ser a quarta etapa do ranking interno do Clube de Pesca Esportiva Marechal.

Concurso público

A Prefeitura de Nova Santa Rosa abriu inscrições para Concurso Público 2019 com 37 vagas para contratação imediata e cadastro de reserva dos níveis fundamental, médio, técnico, magistério e superior. Os interessados devem efetuar a inscrição online até o dia 30 de setembro por meio do site www.concursos.alfaumuarama.edu.br. Somente serão aceitas as inscrições feitas pela internet.

Projetos premiados

Boa Vista da Aparecida está concorrendo ao Prêmio Cidades Sustentáveis 2019 com os projetos Varal e Geladeira Solidária, que foram idealizados pela professora aposentada Noeli Ferreira de Souza. A cerimônia será em São Paulo no dia 18 de setembro, durante a Conferência Catalisando Futuros Urbanos Sustentáveis, que reúne o 3º Encontro da Plataforma Global Cidades Sustentáveis e a 2ª Conferência Internacional Cidades Sustentáveis.