Panorama regional do dia 28 de novembro de 2019

Asfalto autorizado

O prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte, esteve na Superintendência Regional da Caixa, em Maringá, onde foi assinada a autorização para que a prefeitura possa dar continuidade ao processo licitatório e ainda assinatura de contrato com a empresa que irá executar o recapeamento asfáltico do acesso ao Parque da Cidade, na Avenida João Medeiros, e prolongamento da Avenida dos Pioneiros. O convênio, do Ministério do Turismo e contrapartida do Município, vai totalizar R$ 892 mil.

Cantata Natalina

Grupos de corais de Maripá se apresentam domingo (1º) em mais uma edição da Cantata Natalina, evento que marca a abertura da programação do Natal na Praça. Após a apresentação serão acesas as luzes na Praça das Orquídeas. A programação segue de 6 a 15 de dezembro na sede e nos Distritos de Candeia e Pérola Independente. Espetáculos natalinos, Parque do Papai Noel, neve e presépio vivo são algumas das atrações.

Missal investindo

O prefeito de Missal, Eduardo Staudt, assinou em Curitiba convênios que irão beneficiar toda a população. Foram viabilizados cerca de R$ 790 mil para a aquisição de duas vans e mais dois veículos menores para a saúde, um micro-ônibus escolar, um veículo para a Secretaria de Agricultura e ainda um kit mobiliário para unidade de saúde.

Recursos

Guaraniaçu vai receber, pelo programa Paraná Mais Cidades, R$ 134,8 mil. A verba será destinada para aquisição de equipamentos agrícolas que vão contemplar várias comunidades e beneficiar os produtores rurais do Município. O convênio para liberação dos recursos foi assinado pelo prefeito Osmário Portela em Curitiba na última terça-feira (26).

Rebanho

A Secretaria de Agricultura de Santa Terezinha de Itaipu alerta os pecuaristas para o fim do prazo de atualização do rebanho, que termina neste sábado (30). Para evitar transtornos, os pecuaristas devem realizar a atualização de todas as espécies de animais em exploração na propriedade. “A atualização dos dados é online, mas, em caso de dúvidas, os produtores podem procurar a secretaria, onde serão auxiliados a se cadastrarem”, explicou o secretário Paulo Ruppenthal.

Vacinação

Neste sábado (30) será realizada a segunda etapa da Campanha de Vacinação contra o Sarampo em Guaíra, agora para adultos não vacinados de 20 a 29 anos de idade. O atendimento será das 8h às 16h nos seguintes locais: Sala de Vacinas Central, UBS Vila Alta, UBS Jd. Zeballos, UBS Jd. Futura, UBS Santa Paula, UBS Eletrosul, UBS Bela Vista e UBS Oliveira Castro. O único meio eficaz de prevenção contra a doença é a vacina.

Conhecendo o Mar

A Secretaria de Educação de Cafelândia colocou em prática o projeto Conhecendo o Mar em Guaratuba, litoral paranaense, oportunizando aos alunos dos 5º anos das escolas municipais uma viagem educativa ao litoral, à serra do mar e às suas diversidades. Nesta semana, alunos das Escolas Theofânio Agapito Maltezo e André Luiz participaram do projeto. Para muitos, foi a primeira vez no mar. “Sabemos que muitos não possuem condições de fazer um passeio como esse, então temos a certeza de que ficará marcado para sempre”, destacou o prefeito Estanislau Franus.