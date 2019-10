Panorama regional do dia 24 de outubro de 2019

Nova ponte

A Prefeitura de Assis Chateaubriand entregou nova ponte sobre o Rio Encantado, no Ramal 10, região da comunidade Alto Alegre, com 12 metros de extensão e seis metros de largura. “Nos próximos dias, também iremos trabalhar na revitalização das pontes sobre o Rio Barreiro, entre o Patrimônio São Pedro e Pérola Independente, e sobre o Rio Peixinho, entre o Distrito Encantado do Oeste e o Patrimônio Nice”, diz o secretário de Agricultura, Alessandro Bahia.

Conclusão

Um total de 176 pessoas recebeu os certificados de conclusão dos cursos profissionalizantes ofertados pela Prefeitura de Foz do Iguaçu em parceria com o Senai. Durante seis meses, os alunos que estavam matriculados em nove cursos – que incluem confeitaria, pintura de obras imobiliárias, mecânica de veículos leves, padaria, entre outros – passaram por aulas teóricas e práticas. Com a conclusão, os formandos estão aptos a iniciar novas atividades laborais e também a empreender.

Investimentos na saúde

Maripá vai receber mais de R$ 170 mil para custeio e compra de equipamentos na área da saúde. Entre os equipamentos que serão adquiridos estão um desfibrilador e um monitor multiparamétrico, um ventilador pulmonar, um oxímetro e um aspirador portáteis. “Um bom planejamento permite que façamos o dever de casa, disponibilizando uma boa estrutura de atendimento à população”, disse o prefeito Anderson Bento Maria.

Finados

A Prefeitura de Corbélia definiu o próximo sábado (26) como prazo final para reformas de túmulos no Cemitério Municipal para o Dia de Finados. A próxima semana será utilizada para limpeza. Para mais informações procurar a Secretária de Desenvolvimento Econômico ou ligar para (45) 3242-8807.

Agência fechada

Agência do Trabalhador de Marechal Cândido Rondon estará fechada nesta sexta-feira (25) para atualização do sistema que vai melhorar a capacidade de atendimento. O diretor da Agência, Arli Neodi Costa, destaca que o atendimento ao público não será possível porque o sistema não estará operante, bem como os equipamentos de informática. O atendimento será normalizado na segunda-feira, dia 28.

Feira em Realeza

A Prefeitura de Realeza promove de 8 a 11 de novembro a 3ª Facir – Feira Artesanal, Comercial e Industrial de Realeza. Dia 8 tem abertura com show da dupla Fiduma & Jeca, dia 9 tem show duplo com Jeann e Julio e Talles e Murilo e no dia 10 tem show com Loubet. A feira será realizada no Centro de Eventos de Realeza na saída para Cascavel.

Vale-alimentação

Os servidores municipais de Guaraniaçu já poderão utilizar os recursos referentes à quarta parcela do vale-alimentação a partir desta quinta-feira (24). O valor de R$ 130 para os cerca de 550 beneficiados deve injetar perto de R$ 380 mil no comércio local. No total, serão cinco parcelas pagas no período de julho a novembro de 2019.

Miss Pato Bragado

O Departamento de Cultura abre na próxima terça-feira (29) as inscrições para o Concurso Miss Pato Bragado 2020/21. A escolha da mais bela integrará as comemorações do 27º Aniversário de Emancipação Administrativa e do 32º Concurso do Cupim Assado de 20 a 22 de março de 2020. Serão escolhidas miss, segunda miss, terceira miss, miss simpatia e miss fotogenia.