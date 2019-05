Panorama regional do dia 22 de maio de 2019

Rua coberta

A população de Pato Bragado deve ganhar em breve a “rua coberta”. O local será adequado para a realização de eventos e está localizado na área central da cidade, facilitando o acesso da população. A estrutura de concreto foi finalizada e os trabalhos estão centrados na conclusão das instalações elétricas e pluviais, inclusive duas cisternas de 50 mil litros para captação de água, que será usada para lavagem e irrigação dos setores públicos.

Cidade Amiga do Idoso

Será realizada na próxima sexta-feira (24) a Conferência Municipal do Idoso de Dois Vizinhos. Durante o evento serão indicados os membros do comitê gestor do Projeto “Cidade Amiga do Idoso”. O projeto é coordenado pela Organização Mundial e Pan-Americana de Saúde e prevê um levantamento da real situação do idoso em Dois Vizinhos. Depois de cumpridas as etapas, uma comissão irá ao Município para fazer um levantamento in loco antes de emitir o selo de Cidade Amiga do Idoso. Com esse reconhecimento, o Município passa a ter preferência na busca por recursos dos programas do governo federal voltados ao idoso.

Faça Bonito

A Secretaria de Assistência Social, o Cras, o Conselho Tutelar e o Instituto Inocência realizaram semana passada a Campanha: Faça Bonito, alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes (18 de maio), visando conscientizar a população sobre as necessidades de combater violência. Houve ainda panfletagem, palestras, roda de conversa e, para fechar a campanha, apresentação teatral “A Corajosa Chapeuzinho”, com a CIA de Teatro Inocência, que encantou alunos da rede pública e professores.

Desconto no IPTU

Já estão disponíveis na Prefeitura de Santa Helena os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do exercício 2019 e os contribuintes que pagarem à vista até 28 de junho terão desconto de 20% sobre o valor total. Para quem reside na zona rural, os carnês serão disponibilizados nas subprefeituras em horário comercial. O pagamento dentro do prazo estipulado, além de beneficiar as receitas do Município, possibilitando novos investimentos, assegura ao proprietário do imóvel a continuidade de acesso a serviços públicos oferecidos pelo Município.

Florir Toledo

O Florir Toledo ampliou a oferta de cursos para os adolescentes e agora está realizando por meio da Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família a oficina profissionalizante de “Rotinas administrativas e Práticas contábeis”. São 54 jovens de 13 a 17 anos que frequentam regularmente o Florir Toledo em contraturno escolar, divididos em 26 alunos na turma da manhã e 28 à tarde. Eles estão aprendendo conteúdos como entradas e saídas em livro caixa e contabilidade. Informações: (45) 3379-1588.

Mais escolas

A administração de Boa Vista da Aparecida entregou a reforma da Escola Municipal José do Patrocínio, na Linha São Sebastião. Foram feitas melhorias nas salas de aula, trocada toda a instalação elétrica, cobertura e pintados todos os ambientes. Segundo o prefeito Leonir dos Santos, essas reformas demonstram o comprometimento com a educação municipal. As obras tiveram início ano passado e, com a parceria entre professores, pais, sociedade e poder público, foi possível a conclusão da obra, que irá beneficiar toda a comunidade.