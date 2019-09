Panorama regional do dia 21 de setembro de 2019

Repovoando

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de Boa Vista da Aparecida iniciou os pedidos de alevinos para povoação e repovoação de açudes no Município. Estão disponíveis 14 espécies de peixes. Os pedidos devem ser feitos até 31 de outubro. Os alevinos serão entregues em novembro de 2019. Para obter informações é preciso procurar o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, anexo à prefeitura.

Farmácia 24 horas

A farmácia da UPA Walter Barbosa, no Morumbi, em Foz do Iguaçu, já está funcionando 24 horas. A ampliação do atendimento foi um importante avanço na assistência farmacêutica do Município. “Com a ampliação do horário, o paciente atendido no período da noite não precisa esperar até o dia seguinte para ter acesso à medicação, como aconteceu durante muito tempo no município”, explicou a supervisora técnica, Marcele Barcelos.

Recuperação asfáltica

Técnicos do DER e a empresa contratada para realizar as obras de recuperação asfáltica da Avenida Antônio Villas Boas, em Vera Cruz do Oeste, iniciaram o trabalho que deve prosseguir pela PR-585 até São Pedro do Iguaçu, nessa primeira etapa. Na segunda fase das obras, a previsão é recapear a Avenida Pedro Alves Cabral em toda sua extensão no perímetro urbano e depois prosseguir pela PR-488 até o trevo de Céu Azul e na sequência até Diamante do Oeste.

Lixo Eletrônico

A Prefeitura de Assis Chateaubriand realiza neste sábado (21) a Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico e Pneus. Todo tipo de equipamentos eletrônicos não utilizados, como peças de computadores, celulares e televisores, por exemplo, pode ser levado até um dos postos de coleta. O mesmo vale para os pneus velhos Serão cinco pontos de coleta espalhados atendendo até as 16h.

Festa da padroeira

A arquidiocese de Santa Terezinha de Itaipu preparou uma programação especial para celebrar o Dia da Padroeira, comemorado em 1º de outubro. Neste domingo (22), a partir das 18h30, têm início as festividades em homenagem à Santa Teresinha do Menino Jesus. A programação segue até o dia 6 de outubro com novenas, quermesse, procissão, missa solene e almoço festivo. No domingo (6), para encerrar, tem a Festa da Padroeira.

Plantio de mudas nativas

Em alusão ao Dia da Árvore, que é comemorado neste sábado (21), alunos do Colégio Estadual Padre Eduardo Michelis, de Missal, fizeram o plantio de 350 mudas de árvores na propriedade de Delcir Engel, em Linha União da Vitória. O plantio das mudas visa à proteção do açude na propriedade. “São várias ações durante este mês e o envolvimento dos alunos é muito importante. Peço que adotem essa prática para melhorarmos ainda mais o meio ambiente”, disse o prefeito Eduardo Staudt.

Meio ambiente agradece

Teve início nessa sexta-feira (20) em Três Barras do Paraná a utilização das canecas do Projeto “Adote Sua Caneca”, do Programa Educação Ambiental “Minha Atitude faz a Diferença”. Neste primeiro momento foram disponibilizadas cerca de 90 canecas de alumínio que serão distribuídas nas escolas municipais para diminuir a utilização dos copos descartáveis. A ação é desenvolvida pela Itaipu Binacional em parceria com a administração pública municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Educação e Agricultura.