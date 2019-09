Panorama regional do dia 20 de setembro de 2019

Pavimentação asfáltica

As obras de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares estão em ritmo acelerado em Quatro Pontes. Os serviços na Rua São Leopoldo foram concluídos, assim como na Linha José Bonifácio, e na sequência o trabalho será feito na Linha Água Verde. O convênio com a Itaipu foi aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, que tem buscado alternativas para mais facilidade no escoamento da produção agrícola e qualidade de vida à população.

Kit agroecológico

A Prefeitura de Guaíra, através do Departamento de Meio Ambiente, entrega neste sábado (21) oito kits agroecológicos aos feirantes. Cada kit é composto por uma barraca, quatro badanas, quatro aventais, dois bancos de plástico, duas mesas de plástico, quatro caixas plásticas modelo alto e seis modelo baixo e uma gôndola expositora de caixas. A entrega será feita às 9h na Praça Duque de Caxias durante a Feira do Produtor.

Bolão na final do Paranaense

A equipe do bolão de Boa Esperança do Iguaçu conquistou o segundo lugar geral nas seis etapas do Campeonato Paranaense de Clubes, disputado na cidade de Coronel Vivida e agora vai disputar a final do Campeonato Paranaense de Clubes, em Francisco Beltrão, de 14 a 17 de novembro de 2019. A competição vai reunir as seleções de Coronel Vivida, Boa Esperança do Iguaçu, Pato Branco e a equipe de Francisco Beltrão que vai sediar os jogos.

Semana Farroupilha

Nova Santa Rosa inicia neste domingo (22) a programação da Semana Farroupilha. A abertura será com a tradicional cavalgada promovida pelo CTG. Querência da Amizade a partir das 8h, saindo dos distritos de Alto Santa Fé e Planalto do Oeste, até o Parque de Exposições. No dia 28 a programação continua com o 2º Dança Tchê, também no CTG Querência da Amizade, com uma extensa programação artística a partir das 16h30. O encerramento será às 23h com show do artista Xiru Missioneiro.

Estrada rural

A Prefeitura de Itaipulândia, em parceria com a Itaipu, está executando obras para posterior pavimentação poliédrica em estrada da comunidade de Santa Inês. Após a licitação será finalizado o trecho de 1,4 km que beneficiará dezenas de famílias que ali residem. O investimento será de aproximadamente R$ 400 mil.

Doações

A Prefeitura de Nova Santa Rosa recebeu da Agência 4506 do Banco do Brasil três aparelhos de ar-condicionado e cinco computadores. Os bens foram destinados pela instituição para utilização nos prédios públicos do Município. Os computadores serão usados na sala de informática da Escola Municipal Willy Barth de Planalto do Oeste e os aparelhos de ar-condicionado na Biblioteca Pública Municipal Arnaldo Busato e no Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

Aula inaugural

Foi realizada ontem (19) a primeira aula do curso de assistente administrativo que está sendo disponibilizado gratuitamente para a comunidade de Serranópolis do Iguaçu. O curso está sendo ministrado terá duração de 160 horas aulas. Ao todo, 32 alunos de diferentes idades estão participando do curso que terá duração de 160 horas aula.