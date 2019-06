Panorama regional do dia 1º de junho de 2019

Aprovado projeto do novo hospital

O prefeito Claudiomiro Quadri, de Capitão Leônidas Marques, juntamente com o presidente da APMI, Sidinei José Giusti, recebeu nessa sexta-feira (31) das mãos do chefe da 10ª Regional de Saúde, João Gabriel Avanci, a aprovação do projeto para a construção do tão esperado Hospital Municipal. Os R$ 6,66 milhões suficientes para as obras de construção e aquisição de equipamentos foram garantidos pelo ex-deputado Alfredo Kaefer (PP). “Esse é um sonho de 40 anos da nossa população, que finalmente vamos realizar”, disse o prefeito.

Contas equilibradas

As metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019 de Santa Terezinha de Itaipu foram apresentadas à população durante audiência pública. De acordo com o diretor de Orçamento e Gestão Fiscal, Antonio Pitondo, o resultado primário do Município é positivo. “O resultado primário é a diferença entre as receitas fiscais e as despesas fiscais líquidas e o Município apresenta resultado positivo, determinando que o orçamento está equilibrado”.

Pais e filhos

A Secretaria de Educação de Jesuítas está desenvolvendo ação que visa aumentar a relação afetiva com pais, mães e responsáveis dos alunos da rede municipal. O projeto “Construindo Relações Saudáveis” é de autoria da psicóloga Neiva Picolo Carreira. “A relação emocional, entre pais e filhos, constrói-se com base em pequenas coisas do dia a dia e que acabam por compor a vida familiar”, disse. Para o prefeito Junior Weiller, “eventos como esse mostram que, para nós, a família está em primeiro lugar”.

Discutindo a agroindústria

Campo Bonito sediou o 1º Encontro da Agroindústria da Cantu, que contou com a presença de representantes do setor e líderes de Campo Bonito, Ibema, Catanduvas, Guaraniaçu e Três Barras do Paraná. Durante o evento foram desenvolvidas oficinas com diversos temas de interesse da área. O prefeito Toninho Dominiak destacou a importância das oficinas para o aprimoramento e o aperfeiçoamento do setor, tendo em vista a qualidade dos produtos, a comercialização e a geração de renda para os produtores.

100% atingido

A Secretaria de Saúde de Cafelândia informou nessa sexta-feira (31) que foi atingida a meta de 100% da cobertura vacinal da 21ª Campanha Nacional Contra a Gripe. Com diversas ações durante abril e maio, o Município obteve destaque na campanha deste ano: mais de 4 mil munícipes foram vacinados.

Asfalto liberado

Após vários meses, estão liberadas as obras de asfaltamento das ruas 9 e 25 de Julho e Avenida 8 de Dezembro, que estavam paradas desde 2018 por conta de abertura de concordata da empresa vencedora do certame. A boa notícia foi dada pelo prefeito de Catanduvas, Professor Moisés, que recebeu das mãos do governador Ratinho Junior a autorização para que sejam licitadas novamente as obras. De posse da autorização, já foi dado início ao novo processo de licitação.