Panorama regional do dia 18 de dezembro de 2019

Intercâmbio de Segurança Turística

Os 45 agentes que participaram da primeira turma do Intercâmbio de Segurança Turística e Trânsito da Tríplice Fronteira receberam os certificados de conclusão do treinamento. Eles fazem parte de órgãos de segurança e fiscalização dos municípios Presidente Franco (PY), Hernandárias (PY), Cidade do Leste (PY), Puerto Iguazu (AR) e Foz do Iguaçu (BR). O intercâmbio vai auxiliar e padronizar o atendimento aos visitantes do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Para o próximo ano já estão programadas outras três turmas. Ao todo, o programa qualificará 180 agentes de segurança dos três países até 2020.

Ecopontos e caminhão

A Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu recebeu um caminhão 0 km para ser utilizado na coleta de lixo e do material reciclável com capacidade para 11.500 kg. A Divisão de Meio Ambiente registrou ainda que foram construídos quatro ecopontos, espaços cobertos e fechados para onde a população deve levar seu material reciclável, nas Comunidades de Nossa Senhora do Carmo, Fazenda Veroneze, Cerro Azul/Vila Rural e São Luiz do Iguaçu.

Castração de animais

O Município de Capanema vai receber um caminhão-pipa que servirá para molhar estradas e calçamentos antes de serem compactados, regar plantas e, em casos de estiagem, transportar água para localidades que fiquem desabastecidas. Também foi destinada verba para castração gratuita de cães e gatos. A castração dos animais seguirá critérios do programa do governo estadual, melhorando não só a qualidade de vida dos animais, mas da população em geral.

Inscrições IFPR

Estão abertas até 23 de janeiro as inscrições para o Processo Seletivo 2020 dos cursos EAD IFPR do Polo de Corbélia. São quatro opções de cursos técnicos em nível médio subsequente: Administração. Agente Comunitário de Saúde, Logística e Meio Ambiente. Inscrições no site ifpr.edu.br. Mais informações pelo telefone (45) 3242-8886 e ainda na Secretaria de Educação de Corbélia.

Entrega de prêmios

Nesta quarta-feira (18), os santa-helenenses têm mais uma oportunidade de aproveitar os shows do Natal Iluminado, além da tão esperada entrega dos prêmios do primeiro sorteio do programa Compra Premiada, na Praça Central. Sexta-feira (19) tem show do Padre Reginaldo Manzotti e banda Evangelizar é Preciso no Balneário de Santa Helena. O evento terá início às 19h30 e a entrada é gratuita.

Show

Para encerrar as comemorações dos 67 anos de Toledo, Luan Santana faz nesta quarta-feira (18) show gratuito na Arena do Centro de Eventos Ismael Sperafico. O início está previsto para as 20h. Haverá transporte gratuito pela Sorriso de Toledo e o estacionamento também não será cobrado.

Implementos agrícolas

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon entrega nesta quarta-feira (18) um distribuidor de esterco seco para a Linha Maracanã e, amanhã, um distribuidor de ureia para a Linha Horizonte. Nas linhas Marrecos, Wilhelms e Ajuricaba já foram entregues um distribuidor de esterco líquido para cada uma. A Linha Boa Vista recebeu um distribuidor de adubo orgânico. Os repasses estão sendo realizados pela prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura e Política Ambiental.