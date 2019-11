Panorama regional do dia 16 de novembro de 2019

Pesca esportiva

Seguem até a próxima terça-feira (19) as inscrições para o 15º Torneio Internacional de Pesca à Corvina e Tucunaré, que ocorrerá dias 23 e 24 de novembro no parque de lazer de Arroio Guaçu, distrito de Mercedes. O torneio é a sexta e última etapa do 3º Ranking Regional de Pesca Esportiva no Lago de Itaipu. O evento começa no sábado, às 15h30, com a barqueata. A prova Serpa no dia domingo, com início às 6h30.

Prorrogado

A Secretaria de Educação e Cultura de Pato Bragado informa que o período de inscrições para o Fespato foi prorrogado até 29 de novembro. Não há custos e os interessados em participar das categorias Infantojuvenil, Gospel, Popular, Sertanejo e Terceira Idade podem se inscrever no Centro Cultural. A premiação total será de R$ 11,5 mil. A etapa classificatória será no dia 21 de dezembro e a final no dia 22 de dezembro.

Agendamento

A partir desta segunda-feira (18), cinco unidades do Detran passam a atender só por meio de agendamento. Migram do sistema presencial para o agendamento os serviços de habilitação, veículo e assuntos ligados às infrações de trânsito. Capanema, Matelândia, Palotina, Santa Izabel do Oeste e Marechal Cândido Rondon são os municípios encaixados no novo perfil. O objetivo é facilitar o atendimento ao usuário. Os agendamentos devem ser realizados no site do Detran Paraná ou por meio do Detran InteliGente.

Dinheiro na conta

A Prefeitura de Guaraniaçu confirmou o pagamento da última parcela do vale-alimentação para os servidores municipais concursados da ativa na quinta-feira (14). Somadas as cinco parcelas pagas, cada servidor recebeu o total de R$ 650 com o benefício instituído pela atual gestão ainda em 2017. Também foi confirmado o pagamento integral do 13º salário para todos os servidores municipais no próximo dia 20 de novembro, e o pagamento do salário será no dia 29.

Matrículas

A Secretaria de Educação de Corbélia alerta pais ou responsáveis para o cronograma de matrículas para o ano letivo de 2020. De 20 a 22 de novembro, as rematrículas para alunos de Ensino Fundamental e Educação Infantil; dias 25 e 26/11, para alunos que ingressarão na educação infantil 4 e 5; dias 25 e 26/11, matrículas etapa creche (infantil 1, 2 e 3); dia 28/11, matrículas para alunos que desejam transferência para outra instituição de ensino e, no dia 29/11, para outros alunos que não se enquadram nos casos acima.

Estrada boa

As obras de pavimentação poliédrica na comunidade da Linha Pioneiro e Palotina estão seguindo o cronograma. Serão pavimentados cerca de 2.200 metros, com um investimento superior a R$ 460 mil. A pavimentação vai melhorar as condições de trafegabilidade da via, proporcionando maior segurança aos moradores da região.

Ostomizados

A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu passou a contar com uma equipe composta por enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais para atendimento à população. Com isso, o Serviço de Atenção à Pessoa Ostomizada vai funcionar durante o dia todo e com livre demanda ao acesso de materiais e medicamentos. O serviço atende pacientes que passaram por procedimento cirúrgico para a criação de uma abertura artificial no abdômen para a eliminação de fezes ou urina, assim como para auxiliar na respiração ou na alimentação. Atualmente, o serviço atende 196 pacientes ativos, de todas as faixas etárias.