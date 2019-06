Panorama regional do dia 14 de junho de 2019

Tem javali na trilha

O Grupo Javali na Trilha promove neste domingo (16) o 6° Encontro de Trilheiros, em parceria com a Secretaria de Esporte e Turismo de Mercedes. A largada será às 8h na Linha Gruta. Antes, às 6h30, será servido café da manhã para os participantes que estiverem com as inscrições confirmadas. Pilotos interessados em participar podem se inscrever pela internet por meio do site: http://www.javalinatrilha.com.br/.

Regularização do alvará

A guia de pagamento da taxa de verificação, localização e funcionamento para os contribuintes de comércio, indústria, prestação de serviços e profissionais liberais de Santa Helena já pode ser emitida no endereço eletrônico https://santahelena.atende.net/. Quem não tiver acesso à internet, pode retirar a guia no departamento de tributação.

Reformas no balneário

As obras do Balneário Jacutinga, em Itaipulândia, seguem dentro do cronograma. Na primeira fase estão sendo reformados todos os quiosques e a parte hidráulica, construídos mais 14 novos quiosques no bosque, reforma do Centro Administrativo, construção de 22 churrasqueiras e construção de um novo monumento de Nossa Senhora dos Navegantes. No total serão 11 fases até a conclusão de todo projeto, com previsão de término das obras em 2020.

Meio ambiente e cultura

Ouro Verde do Oeste formou o Grupo Infanto-Juvenil de Educação Ambiental com o objetivo de ser instrumento das ações educativas relacionadas à natureza e à esfera cultural. Ao todo, são 17 alunos da Escola Municipal Padre Arnaldo Janssen e do Colégio Estadual de Ouro Verde, que se mostraram animados para juntos realizarem diversas ações voltas às questões ambientais e a cultura local que será revivido por meio de variadas apresentações.

Vila Rural

Foi dado início às obras de calçamento da Vila Rural Nossa Senhora Aparecida na comunidade de Santa Maria, em Campo Bonito. Com extensão de 1,5 quilômetro, começou a ser executada na terça-feira (11) com prazo de 180 dias para a execução. O prefeito Antonio Carlos Dominiak acompanhou o início dos trabalhos. “É uma antiga reivindicação da comunidade e estamos contentes em poder acompanhar o trabalho que é esperado pela comunidade há muitos anos”, disse.

1ª Mostra de Circo

Na próxima terça-feira (18) será realizada no Ginásio de Esportes Ney Braga a 1ª Mostra de Circo organizado pela Secretaria de Cultura em parceria com a Associação de Circo de Toledo. Pela manhã, o espetáculo será a partir das 8h30. Já à tarde, a apresentação será às 14h30. Estarão presentes no evento cerca de 350 artistas circenses dos municípios de Toledo, Terra Roxa, Nova Santa Rosa, Entre Rios do Oeste, Pato Bragado, Brasilândia, Vera Cruz Do Oeste, Tupassi e Marechal Rondon.

Jogos em Tupãssi

O Município de Tupãssi receberá a partir de hoje a 66ª edição dos Jogos Escolares do Paraná. A abertura oficial dos jogos terá início às 19h no Ginásio de Esportes Ailton Borges de Melo. Os jogos seguem até a próxima quarta-feira (19), com a participação de jovens atletas de toda a região. A fase regional dos Jogos Escolares será disputada nas modalidades: atletismo, futsal, voleibol, tênis de mesa e xadrez. Os vencedores irão participar da etapa macrorregional.