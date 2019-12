Panorama regional do dia 14 de dezembro de 2019

Estágio na Itaipu

A Itaipu Binacional abriu inscrições para o programa de Estágio de Férias, que será cumprido de 1º a 31 de julho de 2020. São oferecidas 30 vagas para estudantes do ensino técnico e superior de 27 cursos requisitados de instituições de ensino do Brasil e do exterior. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro de 2020. O cadastro e a inscrição devem ser feitos pelo site http://universidadepatativa.com/selecao-para-estagio-de-ferias-itaipu-2020/.

Novos implementos

A Prefeitura de Guaraniaçu assinou convênio com a Seab-PR para aquisição de implementos agrícolas que vão beneficiar oito comunidades. Serão adquiridos carretas basculantes, ensiladeira, pulverizador de barras, subsolador, distribuidores de calcário e fertilizante e tanques resfriadores de leite. “São equipamentos importantes para as atividades do homem do campo, que vão proporcionar melhor renda e maior qualidade de vida”, disse o prefeito Osmário Portela.

Mutirão de limpeza

A Prefeitura de Assis Chateaubriand fará, a partir de segunda-feira (16), um mutirão para recolher galhos, folhas e entulhos nos Bairros Carolina e Mini Parque Industrial. A orientação é que os moradores depositem os resíduos em frente às residências. O trabalho deve se estender durante toda a semana.

Concurso

A Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste lançou sexta-feira (13) os editais para realização de concurso público para preenchimento de 24 vagas e cadastro reserva que serão chamados conforme a necessidade. As provas devem ser realizadas em duas etapas: a objetiva no dia 19 de janeiro de 2020 e a prova prática, nos casos previstos, no dia 8 de março. Os salários variam entre R$ 1.054,01 a R$ 4.290,07. Os editais podem ser acessados no endereço www.institutounifil.com.br.

Pavimentação

O prefeito Wilson Bonamigo, de Ramilândia, assinou a ordem de serviço para pavimentação asfáltica da Avenida 25 de Julho, da Rua Castro Alves e da Rua Brasília. O trajeto que receberá a pavimentação faz parte da rota de caminhões, assim será possível desviar o fluxo da Avenida Voluntários da Pátria, que passará por uma grande revitalização no início do ano que vem.

Reabrindo a UBS

A UBS do Jardim Panorama em Toledo, que passou por reformas, será reaberta na segunda-feira (16). Segundo a coordenadora da unidade, Jéssica Bernart da Silva, pacientes que antes pertenciam à UBS São Francisco pertencerão à unidade do Panorama e alguns do Panorama II. A UBS recebeu telhado e pintura novos, além de reforma na parte elétrica. As obras interromperam o atendimento da UBS desde março deste ano. O investimento pretende sanar os problemas e melhorar o atendimento ao público.

Apoio aos pequenos

A Prefeitura de Palotina abriu seleção para o programa Casulo Empresarial, que tem o objetivo de apoiar micros e pequenas empresas, proporcionando espaço físico subsidiado e acompanhamento da equipe de gestão, além da troca de experiências entre os selecionados. Para participar, a micro ou a pequena empresa deverá estar legalmente constituída e em dia com as obrigações empresariais na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. O edital e os anexos estão disponíveis no site www.palotina.pr.com.br.