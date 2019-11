Panorama regional do dia 12 de novembro de 2019

Canta Guaraniaçu

Começa nesta terça-feira (12) o 3º Canta Guaraniaçu, festival de interpretação nas categorias gospel, infantojuvenil, kids mirim, local, popular e sertaneja, com a participação de 188 intérpretes. O evento faz parte das comemorações dos 68 anos de Guaraniaçu. O Quarteto Giliade faz hoje o show de abertura e Marcos e Belutti se apresentam no sábado (17), no encerramento. Durante a semana haverá a 1ª Feira das Nações, a 2ª Feira de Artesanatos e a 2ª Feira da Agroindústria. Veja a programação completa em www.guaraniacu.pr.gov.br.

Queda de energia I

Moradores da Linha 7 Rumos em Maripá se reuniram com os representantes da Copel para falar dos constantes problemas com energia elétrica. “Somos uma linha com grande produção de peixe, frango e suíno que depende da energia elétrica. Temos vários pedidos protocolados na Copel e não fomos atendidos. Os problemas não acontecem só em dias de chuva e temporais, mas também em dias de sol”, explicou o produtor rural Claudio Schulz.

Queda de energia II

Carlos Galina, que é gerente da Agência Copel de Marechal Cândido Rondon, comprometeu-se a avaliar a situação com o envio de uma equipe para inspeção da rede. Inicialmente será feita a poda das árvores, responsável por 70% dos casos de queda de energia, e, na sequência, “um plano de ação será colocado em prática para executar as melhorias necessárias”.

Teatro

A Prefeitura de Assis Chateubriandt recebeu a garantia da liberação pelo governo do Estado de financiamentos na ordem de R$ 7 milhões. Os recursos serão utilizados na última etapa das obras do Teatro Municipal e no asfaltamento nos Distritos de Bragantina e Encantado do Oeste, nos Patrimônios Engenheiro Azaury, Silveirópolis, Nice e Terra Nova do Piquiri, e nos Jardins Jussara e Panorama.

Asfalto novo

Começaram as obras de pavimentação asfáltica do trecho final da estrada que liga o Distrito de Margarida a Pato Bragado. Nesse primeiro momento, a empresa responsável está refazendo as bases da pavimentação, retirando pedras irregulares em trechos com remendos profundos. Além disso, serão colocados dez centímetros de pedra graduada. Depois de essa etapa ser concluída, a estrada deverá receber a capa asfáltica. O investimento será de R$ 646 mil, com recursos do próprio município.

Campori

A partir de quinta-feira (14) cerca de 2.300 pessoas estarão no Balneário de Santa Helena para o encontro Campori de Desbravadores. Durante o evento, que termina no domingo (17), eles participam de várias ações, com atividades físicas, pedagógicas, sociais e espirituais. A maioria dos participantes tem idade de 10 a 15 anos e representam 57 Clubes de Desbravadores, espalhados por várias cidades da região oeste.

Horta medicinal

A Prefeitura de Boa Vista da Aparecida, por meio do convênio Encontros e Caminhos e representantes das Pastorais Santa Rita, do Idoso e da Criança, desenvolveram uma horta de plantas medicinais em formato de relógio. A técnica é milenar, com um sistema baseado na medicina chinesa, onde cada órgão do corpo humano responde melhor em determinado horário. A manutenção e os cuidados com o espaço ficarão a cargo das pastorais do Município.