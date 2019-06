Panorama regional do dia 11 de junho de 2019

Reciclando no interior

Moradores da área rural de Maripá agora contam com Postos de Entrega de resíduos recicláveis. O primeiro foi instalado na Linha 5 de Outubro. A coleta será feita com caçambas coletoras, em sistema de rodízio. Podem ser depositados todos os tipos de materiais passíveis de reciclagem como papel, papelão, latas, garrafas pet e vidros. Nesta primeira quinzena do mês o posto de entrega está na Linha 5 de Outubro e na segunda quinzena ficará na Linha Alto Aurora.

Gravidez na adolescência

Com o tema “Adolescência e Direitos”, profissionais de nove municípios do oeste estiveram ontem (10) em Pato Bragado, onde receberam informações para prevenção e redução da gravidez não intencional na adolescência. Hoje (11) o encontro será em Medianeira, envolvendo equipes de Missal, Itaipulândia, Ramilândia, Medianeira, Matelândia, São Miguel do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu.

Dengue na região

A Vigilância em Saúde de Itaipulândia divulgou boletim epidemiológico de agosto de 2018 a junho de 2019. Segundo levantamento, nesse período foram feitas 65 notificações, sendo dez casos de dengue confirmados. Para evitar epidemia, a Vigilância está intensificando os trabalhos e pede a colaboração da população para ficar atenta ao cronograma de recolhimento, limpando seus terrenos e dando o destino correto dos entulhos e demais materiais.

Ciclovia e iluminação

A Prefeitura de Pato Bragado, em parceria com Itaipu Binacional e Câmara de Vereadores, oficializou a assinatura dos contratos e ordens de serviço para o início da construção da ciclovia com iluminação às margens da PR-495 até a divisa com Entre Rios do Oeste. A ciclovia receberá R$ 765.655,25 em investimentos, enquanto a iluminação será executada ao custo de R$ 398.943,92. Os recursos são do governo municipal e da Itaipu.

Uniformes escolares

Os alunos matriculados nas escolas e nos centros municipais de educação infantil de Braganey vão receber kit contendo uniformes escolares. Para o prefeito Odair Guerreiro, a entrega dos novos uniformes cumpre o compromisso firmado com a comunidade. “Estamos investindo forte na área da educação e vemos que o setor está evoluindo a cada dia”. Neste primeiro momento os alunos vão receber gratuitamente o kit com uma calça, duas bermudas, duas camisetas e uma jaqueta.

Parceria para o futuro

A Prefeitura de Cafelândia assinou convênio com a Escolinha Athletico Paranaense e vai receber kits com uniforme do clube para distribuir às crianças que fazem parte das escolinhas. “Tenho certeza de que nossas crianças vão se dedicar ainda mais e esperamos que se destaquem para termos grandes jogadores atuando pelo Brasil naturais de Cafelândia para nos encher de orgulho”, disse o prefeito Estanislau Franus.