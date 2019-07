Panorama regional do dia 10 de julho de 2019

Bolão na fase final dos Jogos

A equipe de bolão masculino de Nova Santa Rosa garantiu a vaga para disputar a fase final dos Jogos Abertos do Paraná – Divisão B. Além da equipe de bolão masculino, participou também a equipe de bolão feminino, que conquistou o terceiro lugar na competição e está aguardando o convite para participar da fase final dos jogos que ocorre em Ivaiporã nos dias 23 a 29 de agosto.

Recuperando nascentes

A Prefeitura de Assis Chateaubriand vem trabalhando na recuperação de nascentes de água realizada a partir do desassoreamento do local e a construção de uma proteção com pedras e cimento. Desta forma, há uma reversão de processos erosivos do solo e as vertentes de água são desobstruídas. O projeto é recuperar 40 nascentes até o fim deste ano. Até agora, foram preservadas dez fontes na comunidade Santa Rita, Horto Municipal e nos Ramais Iracema e Pimenta.

Encontro de famílias

A Prefeitura de Campo Bonito, em parceria com Emater, promoveu o 1º Encontro das Famílias de Campo Bonito. Os participantes ouviram palestra sobre agrotóxicos e puderam acompanhar cinco oficinas de trabalho, com os temas: Formigas Cortadeiras; Limpeza de Caixas de Água; Proteção de Nascentes; Fabricação de Detergente Econômico; Bolsa de Calça Jeans. O objetivo do evento é reunir as famílias Campo bonitenses e apresentar soluções sobre diversos assuntos para que as famílias possam reaplicar em suas residências.

Agilidade para fazer RG

O novo sistema informatizado para emissão do RG tem facilitado o acesso ao documento em Maripá. Entre as principais vantagens está a coleta das impressões por leitura biométrica e não mais com a convencional tinta. Além disso, quem for fazer o RG não precisa levar foto já que ela é tirada no local de forma totalmente eletrônica. O Setor de Identificação funciona junto à Secretaria de Indústria, Comércio e está aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Concurso publico

As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Cafelândia já estão abertas. Com mais de 60 cargos, a aplicação da prova objetiva está marcada para dia 1º de setembro de 2019. O link para a inscrição pode ser acessado em www.fundacaounespar.org.br. Vale destacar que o Município está disponibilizando na Casa da Cultura, dez computadores para os moradores que não tem acesso à internet, fazerem as inscrições para o Concurso Público.

Novo Cmei

A Prefeitura de Braganey fez a entrega oficial das obras de revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil Balão Mágico. Com a ampliação, o município passa a atender 100% dos alunos do município. Os alunos contam agora com uma estrutura nova e moderna que atende com qualidade a educação infantil de Braganey.

Dia sem celular

Como alternativa para o Dia Sem Celular, haverá uma extensa programação para o domingo dia 21 de julho no Parque do Povo, em Toledo. Pela manhã acontece o Primeiro Encontro de Carrinhos de Rolimã. À tarde atividades recreativas serão disponibilizadas para envolver toda a família. “Atualmente 52% dos brasileiros não conseguem ficar um dia sem celular, precisamos mudar essa realidade incentivando a valorização e o fortalecimento de vínculos”, destaca Junior Palma um dos organizadores.