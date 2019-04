Panorama regional do dia 09 de abril de 2019

Alívio e royalties garantidos

O presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros, Leomar Rohden, afirmou que o pronunciamento do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, tranquiliza as administrações que poderão dar sequência aos planejamentos feitos para o ano. O general Silva e Luna fez questão de reforçar a intenção de manter o bom relacionamento com os municípios e também lembrou que os royalties serão ampliados automaticamente para cumprir a legislação.

IPTU com desconto

A Prefeitura de Assis Chateaubriand oferecendo até esta quarta-feira (10) desconto de 10% para pagamentos à vista do IPTU 2019. Quem optar pelo parcelamento, pode pagar em até oito vezes, e o primeiro vencimento também é hoje; 17 mil carnês foram confeccionados e 12 mil já entregues nas residências e nas empresas em que os proprietários ou moradores foram encontrados. Os demais devem procurar o setor de tributação para retirar os carnês.

Campina da Lagoa

A Feira da Lua de abril será nesta sexta-feira (12) na Praça João XXIII, a partir das 18h. O objetivo é difundir e desenvolver o artesanato, além de oportunizar aos pequenos produtores e empreendedores no ramo de alimentação a comercialização de seus produtos. Durante a feira haverá o Projeto Cultural Prosa e Viola Campinalagoana.

Fim do prazo

Termina amanhã (10) o prazo estabelecido pela Prefeitura de Quatro Pontes para regularizar o bloco de produtor rural com notas vencidas até 28 de fevereiro. A normalização das notas possibilita o registro da produção e contribui para o aumento da arrecadação do Município, trazendo retorno através de incentivos aos agricultores. A regularização deve ser feita no Departamento de Agricultura.

Vacina contra gripe

Mercedes começa amanhã (10) a vacinação contra a influenza. A campanha atenderá até 19 abril somente crianças entre 6 meses a 5 anos e gestantes. A partir do dia 22 de abril podem se vacinar trabalhadores de saúde, puérperas, professores, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com idade acima de 60 anos. É necessário levar o cartão do SUS e a caderneta de vacinação.

Encontros e Caminhos

Após vencer a etapa de lançamento do programa Encontros e Caminhos, da Itaipu Binacional, o Município de Iracema do Oeste terá como prêmio a apresentação de Ricardo Denchuski e alunos da Viola Lindeira. Novo evento será realizado nesta sexta-feira (12) com uma jornada de atividades de resgate, reconhecimento e construção da identidade territorial da região, oficinas de cisterna, horta, grafite e palestras educacionais.

Maripá

O ponto alto das comemorações do aniversário de 29 anos de Maripá ocorrerá com o tradicional Arrancadão de Tratores nos dias 13 e 14 de abril. A programação completa se estenderá de 12 a 17 e conta ainda com show da dupla Humberto e Ronaldo, desfile comemorativo, almoço à base de peixe, o tradicional corte do bolo e a Feira de Flores.