Panorama regional do dia 04 de outubro de 2019

Melhorias na rodovia municipal

A Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos de Maripá está executando o acostamento na MR-103, acesso secundário que liga a sede do Município à PR-182. A previsão é de que a obra seja concluída até o fim de novembro. “Parte do trecho já está em fase final, faltando apenas uma camada de material mais fino para dar o acabamento”, explicou o secretário Orlando Binsfeld. Além do acostamento, será feito também o reparo do asfalto nas áreas mais críticas do trecho.

Ampliando a ciclovia

A Secretaria de Obras de Assis Chateaubriand finaliza a ampliação da ciclovia que passa pelos bairros localizados às margens na PR-364, na saída para Palotina, em mais 170 m. Com isso, o calçamento que começa em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual foi ampliado até o Bairro BNH Ivo Müller. “Com essa obra, ciclistas e pedestres que moram nos bairros dessa região da cidade poderão circular com segurança, evitando trafegar pelo acostamento da rodovia”, disse o prefeito João Pegoraro.

Falando em público

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina recebe inscrições para curso de oratória que será realizado nos dias 18, 19, 25 e 26 deste mês. O curso será ministrado pela facilitadora Solange Limberger e ocorrerá no auditório da Acipa. Interessados em participar podem obter mais informações e se inscreverem pelos telefones (44) 3649-5855 e (44) 99957-0094.

Oktoberfest

A 21ª Oktoberfest de Pato Bragado começa nesta sexta-feira (4) com o tradicional café colonial a partir das 19h, no Clube de Idosos Felicidade. O cardápio conta com 60 pratos produzidos no Município, com destaque para tortas doces e salgadas, bolos, doces, cucas, strudel, rissoles, variados pães, roscas, embutidos e chimias. A Oktoberfest segue nos dias 11 e 12 com bailes com as bandas Munique e K’necus, no Centro de Eventos do Parque de Exposições.

Kit primeiros socorros

As escolas da rede municipal de Corbélia começam a receber nos próximos dias kits de primeiros socorros que contam com vários itens para o atendimento emergencial. “Com o fluxo de alunos sempre pode ocorrer alguma situação que necessite desses materiais e o acesso é indispensável no dia a dia para manter a segurança das crianças”, disse a secretária de Educação, Silvia Skottki.

Refis no fim

Termina no próximo dia 30 o Programa Refis 2019 em Boa Vista da Aparecida. Não haverá prorrogação e as dívidas abertas serão executadas judicialmente. O programa de regularização teve pouca adesão e as ações judiciais serão realizadas para todos os devedores. Além do imposto a ser pago, em caso de cobrança judicial o devedor deve arcar com todas as despesas. Procure o setor de Tributação na Prefeitura de Boa Vista da Aparecida o quanto antes. O programa prevê também o parcelamento de dívidas ativas ajuizadas.

Leilão

A Prefeitura de Ouro Verde do Oeste realizará no dia 11 de outubro Leilão Público Administrativo de bens móveis inservíveis com inicio às 8h30 nas dependências do Pátio de Máquinas. Estarão disponíveis vários lotes com veículos, implementos agrícolas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, equipamentos Hospitalar/Ambulatorial, entre outros. O edital com todos os detalhes pode ser acessado no Portal do Município www.ouroverdedooeste.pr.gov.br.