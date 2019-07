Panorama regional do dia 04 de julho de 2019

Leilão

A Prefeitura de Maripá vai realizar leilão de veículos, motocicletas, sucatas de automóveis e outros materiais considerados inservíveis para o Município. A concorrência será no dia 16 de julho, no Paço Municipal, com o credenciamento dos interessados das 13h às 14h e início da rodada de lances às 14h. Os lances mínimos vão de R$ 500 a R$ 15 mil. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Compras na prefeitura.

Tapete Preto

Foi concluída a sétima etapa do Programa Tapete Preto em Santa Terezinha de Itaipu. Os trechos das Ruas Leonízio Magagnim e Miguel Smack e Avenida das Rosas foram contemplados com recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical e implantação de galerias pluviais. O investimento é fruto de recursos do governo federal com contrapartida do Município.

Festival

Está sendo grande a procura de interessados em participar do 6º Festival de Música Morada Amiga de Assis Chateaubriand. As inscrições se encerram nesta sexta-feira (5). Trinta e seis candidatos já se inscreveram e não há mais vagas nas categorias Popular, Sertanejo e Gospel, que possui dez calouros inscritos. A única categoria com vagas abertas é a Infantojuvenil, de 10 a 16 anos, que, até então, tem seis participantes. O 6º Festimma será no dia 2 de agosto.

Mais médicos

Estão atuando em Santa Helena quatro novos profissionais pertencentes ao Programa Mais Médicos e, com isso, as unidades básicas de saúde do município que possuem a Estratégia Saúde da Família passam a contar com dois médicos para atender a população. No total, 11 médicos estão no Município via Ministério da Saúde e, assim, o atendimento ao cidadão melhora consideravelmente, diminuindo filas e oferecendo excelência em saúde pública. Brevemente, outros cinco profissionais irão ingressar no quadro de profissionais efetivos do Município.

Febre amarela

Capitão Leônidas Marques terá seu “dia D” neste sábado (6) para vacinação contra a febre amarela e a atualização dos dados cadastrais no sistema do ministério da saúde. A campanha busca atingir pessoas com idade entre 9 meses e 60 anos, faixa etária mais suscetível a não ter tomado a dose recomendada da vacina.A vacinação será das 8h às 17h no Posto Central de Saúde, Posto do Alto Alegre do Iguaçu e Posto do Bom Jesus.

Recesso escolar

O recesso escolar na rede municipal de Toledo ocorrerá em duas etapas, em virtude da realização da 62ª edição dos Jogos Abertos do Paraná em outubro. Neste mês de julho, na sexta-feira (12), as instituições realizarão conselho de classe, marcando o encerramento do semestre. O recesso para os alunos de segunda (15) até sexta-feira (19). Em outubro, o recesso escolar será de segunda (14) até sexta-feira (18).

Cavalgada internacional

Reunião em Santo Antonio do Sudoeste definiu a organização da Cavalgada da Integração 2019. O evento irá comemorar os 116 anos de demarcação da fronteira do Brasil com a Argentina na faixa sudoeste. De acordo com a comissão organizadora, a cavalgada deve ser uma das maiores já realizadas. A expectativa é de que mais de 800 cavaleiros participem do evento. A data para a realização da cavalgada está prevista para o dia 12 de outubro.