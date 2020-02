Panorama regional: Combate à dengue, Concurso Consamu e delícias no campo

Combate à dengue

Na próxima quinta-feira (20), a Prefeitura de Santa Helena realiza a segunda ação do combate à dengue. O foco desta vez será o cuidado e a limpeza nas empresas. Na ação, as empresas deverão depositar os resíduos em frente ao estabelecimento e então a prefeitura fará a recolha e a vistoria do ambiente. Além da cidade, todos os distritos participarão do ato, que ocorrerá em horário comercial.

Concurso Consamu

Termina nesta quarta-feira (19) o prazo para se inscrever no Concurso Público do Consamu. Estão disponíveis cargos para: agente administrativo; assessor jurídico; contador; enfermeiro; farmacêutico; médico Samu e médico para UPA 12 horas; médico Samu e médico do UPA 24 horas; motorista socorrista; radioperador; técnico auxiliar de regulação médica; e técnico em enfermagem. As vagas serão distribuídas em 22 municípios da região oeste do Paraná.

Parceria inédita

A Prefeitura de Guaraniaçu alugou temporariamente um barracão às margens da BR-277 para receber todo o lixo reciclável produzido. A locação atende à necessidade imediata de um local apropriado para que a Associação dos Catadores possa fazer o trabalho de recebimento, separação, prensagem e venda de todo o lixo reciclável. A nova Unidade de Valorização de Recicláveis está em fase final de acabamento. Os equipamentos estão sendo licitados e comprados. A construção é uma parceria da prefeitura com a Itaipu Binacional.

Prazo final

A Prefeitura de Quatro Pontes encerra nesta quarta-feira (19) as inscrições ao teste seletivo para cadastro reserva de estagiário de contrato temporário. As inscrições devem ser feitas na prefeitura, das 8h30 às 11h45 e das 13h45 às 17h. As vagas são para Educação Infantil e Ensino Fundamental Séries Iniciais – Pedagogia, Educação Infantil – Magistério, Enfermagem, Direito e Ciências Contábeis. A prova objetiva ocorrerá no dia 1º de março, na Escola Municipal Dona Leopoldina.

Aulas do EJA

A Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Nova Santa Rosa informa que as aulas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) começam no dia 2 de março. Quem ainda não concluiu o ensino fundamental I, antigo primário, e que tenha interesse em concluir pode se matricular na secretaria da Escola Municipal Getulio Vargas.

Aumento de salário

O prefeito de Nova Prata do Iguaçu Adroaldo Hoffelder (Sassá), assinou a lei que concede reposição salarial para servidores e funcionários municipais de 7,32% sobre os vencimentos. A administração negociou com o Sindicato dos Servidores Municipais o acordo para a reposição e mudança da data-base para o mês de fevereiro. A reposição terá incidência a partir da competência do mês de fevereiro de 2020.

Delícias no campo

A Prefeitura de Capanema, em parceria com o Senar e o Sindicato Rural, levou até a comunidade de São Luís mais um curso de capacitação que tem por objetivo melhorar a qualidade da alimentação dos participantes, aproveitar melhor as matérias-primas já disponíveis nas propriedades e criar uma oportunidade de complemento de renda. A parceria disponibiliza centenas de cursos gratuitos. Os interessados devem se inscrever diretamente no Sindicato Rural.