Panorama esportivo: Futsal, feminino e corrida noturna

Futsal

A temporada 2020 do salonismo estadual começará neste sábado (14), com o início da Série Ouro do Paranaense de Futsal. A partida de abertura da competição será no recém-reformado Ginásio da Neva, com Cascavel x Palmas, às 19h30. No mesmo dia, mas às 20h15, haverá outros dois jogos: Foz Cataratas x Ampére e Pato x Siqueira Campos. A 1ª rodada terá sequência na quarta-feira (18), com Marechal x Chopinzinho, às 20h05, e Marreco x Toledo e Dois Vizinhos x Umuarama, ambos às 20h30, e na quinta-feira (19), com Campo Mourão x São José dos Pinhais (19h30).

Entrada gratuita

Atual bicampeão consecutivo da Série Ouro, o Foz Cataratas receberá o Ampére com portões abertos no Ginásio Costa Cavalcanti. A ideia da diretoria é agradecer mais uma vez a torcida que tem tornado a casa da equipe iguaçuense o ponto forte da equipe nos últimos anos, o Caldeirão Azul.

Feminino

O futsal feminino paranaense também terá um fim de semana importante. Neste domingo (15) será realizado o congresso técnico da competição que deverá confirmar 15 equipes participantes este ano, número superior ao do ano passado, quando 11 times disputaram o título. Cascavel deverá novamente ter concorrência interna, com duas equipes no campeonato. A “Cidade da Cobra” já havia sido pioneira a ter dois times na Série Ouro masculina e também no Paranaense de Futebol.

Corrida noturna

O Ecopark Oeste será inaugurado neste sábado (14) com uma programação especial, na qual consta a 1ª Corrida Noturna do novo espaço de lazer e para prática esportiva na cidade. A prova de 4,5 km será a partir das 20h e está com as inscrições abertas. Elas podem ser feitas até as 17h30 de sexta-feira (13) no Complexo Esportivo Ciro Nardi, mediante a doação de cinco quilos de alimentos não perecíveis, que serão repassados ao Provopar. Todos os participantes receberão medalhas. Já os cinco primeiros colocados na classificação geral do feminino e do masculino receberão troféus.