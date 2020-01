Panorama esportivo: Estaduais, Lucas Lóh de aniversário, UFC 246

Estaduais

Neste fim de semana será dada a largada, de fato, aos campeonatos estaduais no País. Além do Paranaense, o Carioca também tem a 1ª rodada neste sábado e domingo. Já o Gaúcho e o Paulista começarão nos próximos dias, na terça (21) e na quarta-feira (22), respectivamente.

Na TV

Sem contrato com TV aberta, o Estado do Paraná terá Vasco x Bangu no domingo, às 16h. É que o Paranaense de Futebol 2020 será transmitido exclusivamente pela DAZN, pela internet. O maior serviço de streaming esportivo do mundo transmitirá cinco partidas da 1ª rodada: União x Athletico, Coritiba x FC Cascavel, Rio Branco x Paraná, Londrina x PSTC e Operário x Cascavel CR.

Quer presente

O toledano Lucas Lóh completa 29 anos de idade neste sábado (18) e, como normalmente acontece, o ponteiro estará em quadra com o Sesi-SP, que jogará contra o Pacaembu/Ribeirão Preto (SP) a partir das 17h, em jogo válido pela segunda rodada do returno da Superliga masculina de vôlei 19/20. O Sesi-SP ocupa a terceira colocação na Superliga, com 28 pontos. Em 12 partidas, o time ganhou dez. “O melhor presente de aniversário, com certeza, é uma vitória neste sábado”, afirma Lucas Lóh.

Pré-Olímpico

A seleção brasileira sub-23 começa neste domingo (19) sua jornada em busca da vaga olímpica. O Brasil estreia contra o Peru no Pré-Olímpico Sul-Americano, na Colômbia. A competição começa neste sábado (18) e prosseguirá até 9 de fevereiro. O jogo de estreia da seleção terá início às 22h30 (de Brasília) e será no Estádio Centenário da cidade de Armênia, a 280 km da capital Bogotá.

UFC 246

Conor McGregor está de volta ao octógono mais famoso do mundo. O irlandês – ex-campeão de duas categorias do Ultimate – enfrenta o estadunidense Donald “Cowboy” Cerrone, neste sábado (18), em Las Vegas (EUA), pelo peso meio-médio, na última luta do card principal, que está marcado para iniciar à meia-noite. Será a primeira vez que McGregor entra no octógono desde outubro de 2018, quando foi finalizado por Khabib Nurmagomedov, detentor do título do peso-leve.